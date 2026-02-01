CAS và AFC cảnh báo nóng Malaysia trước trận gặp tuyển Việt Nam

Như đã biết, CAS và FIFA vừa tạm thời gỡ bỏ án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido cho tới khi có phán quyết cuối cùng.

CAS và AFC đều cảnh báo đội tuyển Malaysia có thể đối diện với rủi ro pháp lý nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Malaysia được tự do sử dụng các cầu thủ này trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

Trao đổi với truyền thông, người phát ngôn của CAS, bà Vanessa Tracey, cho biết các biện pháp nói trên chỉ mang tính chất tạm thời, được ban hành trước khi vụ việc được xem xét và xét xử đầy đủ.

Bà cho biết: “Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến án treo giò đối với các cầu thủ. Về mặt pháp lý, điều đó có nghĩa là các án treo đã được đình chỉ, hay nói cách khác là tạm dừng, cho tới khi có phán quyết cuối cùng”.

Tờ New Straits Times bình luận về phát biểu của bà Tracey: “Dù 7 cầu thủ hiện tại được phép thi đấu nhưng tranh chấp pháp lý vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc các CLB hay đội tuyển Malaysia sử dụng những cầu thủ này vẫn phải đối mặt với rủi ro về mặt quy định nếu phán quyết cuối cùng của CAS bất lợi”.

Theo Bộ luật kỷ luật của FIFA, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Điều 19 nêu rõ nếu một cầu thủ không hợp lệ tham gia một trận đấu chính thức, đội bóng vi phạm sẽ bị xử thua 0-3, trừ trường hợp tỷ số thực tế còn bất lợi hơn.

Quy định này được áp dụng cho tất cả các giải đấu do FIFA quản lý, bao gồm cả các giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục.

CAS cũng nhấn mạnh rằng quyết định “tạm hoãn thi hành” được ban hành ngày 26/1 không phải là sự đánh giá về bản chất vụ việc. Theo Điều R37 của Bộ quy tắc CAS, hội đồng trọng tài có quyền áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn những thiệt hại không thể khắc phục, nhưng những biện pháp này không được xem là phán quyết trước về tính hợp lệ của cầu thủ.

CLB Johor Darul Ta’zim đã sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel ở trận gặp Shan United tại cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: JDT).

Vì vậy, các đội bóng sử dụng những cầu thủ liên quan đều hiểu rằng, nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, họ có thể đối diện với án phạt hồi tố, bao gồm cả việc bị xử thua các trận đấu đã sử dụng cầu thủ nói trên.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul, cho biết AFC đã yêu cầu làm rõ thêm vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh về tính rủi ro nếu các CLB và đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nói trên.

Ông cho biết: “Họ có thể thi đấu theo quyết định của CAS, nhưng chúng tôi không nắm được đầy đủ các chi tiết, vì vậy luôn tồn tại rủi ro liên quan tới cách phán quyết cuối cùng sẽ được diễn giải”.

Ông cho biết thêm AFC đang tham vấn FIFA và chờ đợi đầy đủ hồ sơ liên quan, đồng thời nhấn mạnh rằng khi biện pháp tạm thời đã được áp dụng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các đội bóng và cầu thủ.

“Trách nhiệm luôn nằm ở các đội bóng và cầu thủ. Ban tổ chức giải không chịu rủi ro này”, ông Windsor khẳng định.

Tổng thư ký AFC cũng cho biết liên đoàn sẽ không ban hành bất kỳ quy định đặc thù nào nhằm “che chắn” cho các CLB hay đội tuyển Malaysia, mà tiếp tục vận hành nghiêm ngặt theo các quy định hiện hành của AFC và FIFA.

Trong thời gian qua, CLB Johor Darul Ta’zim (Malaysia) đã tung ra sân 3 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trong trận đấu với Shan United (Myanmar) ở cúp C1 Đông Nam Á. Tương tự, CLB Alaves (Tây Ban Nha) cũng sử dụng trung vệ Facundo Garces trong trận gặp Bilbao ở La Liga cuối tuần qua.