7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia bất ngờ được thi đấu trở lại

Hồi tháng 9 năm ngoái, FIFA đã cáo buộc FAM làm giả giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này đã bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, theo phán quyết mới nhất, CAS tạm thời đình chỉ án treo giò của FIFA với 7 cầu thủ nói trên. Có nghĩa rằng, họ tiếp tục được tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm việc thi đấu cho CLB cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Trong thông báo chính thức, FAM cho biết quyết định tạm hoãn thi hành án sẽ có hiệu lực cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo. Điều này tạo ra khoảng thời gian quan trọng để các cầu thủ liên quan được tiếp tục thi đấu mà không chịu bất kỳ hạn chế nào.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với đội tuyển Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) đang trong giai đoạn tái thiết lực lượng và chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới, cả trong ngắn hạn lẫn trung hạn.

Tuy vậy, FAM cũng nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo chính thức tại CAS vẫn đang diễn ra, và Liên đoàn sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ, đồng thời tuân thủ mọi quy trình theo quy định của cơ quan tài phán thể thao quốc tế này.

CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng với bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Diễn biến mới nhất mang lại sự giải tỏa đáng kể cho người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người trước đó lo ngại về tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch. Tất cả hiện đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS, yếu tố sẽ quyết định hướng đi thực sự của vụ việc.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia. Theo dự đoán, AFC có thể xử thua đội tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.