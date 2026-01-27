7 cầu thủ nhập tịch được thi đấu, bóng đá Malaysia có thắng kiện ở CAS?

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra quyết định tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ không rõ ràng, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido.

Những cầu thủ này tạm thời sẽ không phải thụ án treo giò 12 tháng mà FIFA đã ban hành trước đó. Những cầu thủ nói trên được quay lại thi đấu, trong thời gian chờ CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa thoát khỏi án phạt từ CAS và FIFA (Ảnh: T.H).

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times lên tiếng: “Quyết định mới đây của CAS chỉ cho phép các cầu thủ có liên quan tạm thời được ra sân, nhưng không đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia sẽ thắng trong việc họ kiện FIFA lên CAS”.

“Đội tuyển Malaysia sẽ có sự trở lại của 7 cầu thủ nhập tịch Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido. Nhưng có thể trong thời gian tới điều đó vẫn sẽ trở nên vô nghĩa, vì đội tuyển Malaysia và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa thoát khỏi án phạt của FIFA.

Lệnh tạm hoãn thi hành án với các cầu thủ thuộc điều luật R48 và R37, nằm trong bộ luật của CAS. Điều luật này chỉ cho phép các cầu thủ được thi đấu trong thời gian CAS xem xét kháng cáo của họ”, New Straits Times viết thêm.

Bóng đá Malaysia và bóng đá Việt Nam sẽ tái ngộ vào tháng 3, ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định: “Lệnh tạm hoãn thi hành án của CAS không ảnh hưởng đến phát quyết cuối cùng từ chính tổ chức này. Cũng không nên xem lệnh tạm hoãn này là dấu hiện cho rằng kháng cáo của FAM sẽ thành công”.

“Trong trường hợp đơn kháng cáo của FAM và của các cầu thủ bị bác bỏ trong thời gian tới, án treo giò dành cho các cầu thủ, án phạt dành cho FAM sẽ lại được khôi phục. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, kết quả của các trận đấu có sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch này trước đó sẽ bị hủy bỏ.

Điều này tương tự như phán quyết mà FIFA từng đưa ra trước đó với FAM, với đội tuyển Malaysia và với các cầu thủ”, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh.

Đội tuyển Malaysia sẽ tái ngộ đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây, thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Phán quyết cuối cùng của CAS liên quan đến bóng đá Malaysia dự kiến sẽ được công bố trước ngày 31/3 nói trên.