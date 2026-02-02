HLV Malaysia nói về khả năng ra sân của 7 sao nhập tịch gặp tuyển Việt Nam

Trong thời gian qua, 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia là Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido được tạm thời thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

HLV Peter Cklamovski hy vọng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia có thể ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Theo tờ Stadium Astro của Malaysia, HLV Peter Cklamovski đang chờ đợi “phép màu” để 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3.

Nhà cầm quân người Australia cho biết sẵn sàng đưa các cầu thủ nói trên trở lại kế hoạch nhân sự, nếu họ được phép thi đấu, nhất là khi cuộc đối đầu với đoàn quân HLV Kim Sang Sik có tính chất then chốt.

Theo HLV Cklamovski, ưu tiên lớn nhất của đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại là tận dụng tối đa các đợt tập huấn nhằm xây dựng bản sắc, củng cố cấu trúc lối chơi trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Việt Nam.

Bên cạnh chuyên môn, vấn đề hậu cần và công tác tổ chức chuyến đi cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo quá trình chuẩn bị diễn ra suôn sẻ.

“Thành phố tổ chức trận đấu là Nam Định, cách Hà Nội khoảng 100km. Vì vậy, chúng tôi cần đảm bảo mọi khâu hậu cần và vận hành được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc di chuyển sang Việt Nam, thời điểm đội tuyển đến nơi cho tới việc di chuyển tới sân thi đấu và địa điểm tập luyện”, HLV Cklamovski chia sẻ.

Malaysia có thể chịu thêm rắc rối pháp lý nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trước đội tuyển Malaysia (Ảnh: Getty).

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ có hai buổi tập trên đất Việt Nam trước khi bước vào trận đấu chính thức. HLV Cklamovski đánh giá đây là quãng thời gian quan trọng để các cầu thủ đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất.

“Chúng tôi vẫn còn vài tuần chuẩn bị. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, hy vọng các cầu thủ được thi đấu thường xuyên, duy trì thể trạng sung mãn. Mục tiêu của chúng tôi là sang Việt Nam và giành chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia phải thực sự cẩn trọng nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam nếu không muốn chịu thêm rắc rối pháp lý từ FIFA.