HLV Malaysia: “Xử chúng tôi thua tuyển Việt Nam là không công bằng”

Bóng đá Malaysia đang chìm trong những ngày tháng u tối sau khi bị FIFA buộc tội sử dụng trái phép 7 cầu thủ nhập tịch trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Peter Cklamovski cho rằng việc xử thua Malaysia trước đội tuyển Việt Nam là quyết định không công bằng (Ảnh: FAM).

Người hâm mộ đang chờ đợi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt với Malaysia. Trước đó, FIFA đã xử thua Malaysia trong ba trận đấu giao hữu gặp Singapore, Palestine và Cape Verde. Theo dự đoán, AFC có thể đưa ra án phạt tương tự với Malaysia ở hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Phát biểu trước báo giới, HLV Peter Cklamovski của Malaysia khẳng định nếu đội bóng bị xử thua ở vòng loại Asian Cup thì đó là quyết định bất công. Ông chia sẻ: “Chúng tôi sẽ hành quân tới sân của đội tuyển Việt Nam để hoàn thành vòng loại Asian Cup 2027 với nhiệm vụ chiến thắng, qua đó giành ngôi nhất bảng. Đó là mục tiêu tối thượng của chúng tôi và cũng là thực tế mà toàn đội đang hướng tới.

Tôi sẽ rất bất ngờ nếu Malaysia thực sự bị xử thua. Điều đó là không công bằng. Chính FIFA và AFC đã xác nhận các cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nếu không, tôi đã không sử dụng họ ngay từ đầu. Chính phủ Malaysia cũng đã công nhận quốc tịch của các cầu thủ này”.

Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái (Ảnh: FAM).

HLV Cklamovski cũng bày tỏ hy vọng các cầu thủ liên quan sẽ sớm được trở lại thi đấu để tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Malaysia trong mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027, xa hơn là tham vọng cạnh tranh chức vô địch châu Á.

“Tôi hy vọng họ có thể trở lại để giúp Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) giành quyền tham dự Asian Cup 2027 và hướng tới việc chinh phục chức vô địch giải đấu này”, ông Cklamovski khẳng định.

Theo lịch thi đấu, trận đấu của đội tuyển Malaysia với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.