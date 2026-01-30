Lý do khiến toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức

Sáng 28/1, FAM xác nhận toàn bộ Ban chấp hành (Exco) của tổ chức này đã đồng loạt đệ đơn từ chức. Theo thông báo của FAM, quyết định của ban lãnh đạo được đưa ra trên cơ sở nhất trí, hoàn toàn tự nguyện và được mô tả là một hành động mang tính nguyên tắc, xuất phát từ trách nhiệm thể chế, thay vì nhằm bảo vệ vị trí cá nhân hay thời gian tại nhiệm.

Ông Datuk Hisamudin Yahaya nhấn mạnh việc các quan chức đồng loạt từ chức để cứu vãn bóng đá Malaysia (Ảnh: HMetro).

Trong tuyên bố chính thức, FAM cho biết động thái từ chức tập thể xuất phát từ những diễn biến gần đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cũng như sự giám sát từ bên ngoài. Trước bối cảnh đó, Ban chấp hành đã lựa chọn rút lui nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, uy tín và vị thế của Liên đoàn.

Lãnh đạo FAM vừa mãn nhiệm nhấn mạnh rằng quyết định này nhằm gìn giữ danh tiếng của tổ chức, đồng thời ngăn chặn những hệ lụy tiêu cực có thể ảnh hưởng tới nền bóng đá Malaysia nói chung.

Theo ông Datuk Hisamudin Yahaya, đây là lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết, nhằm bảo vệ tương lai của nền bóng đá nước này trong bối cảnh FAM đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong một bài đăng trên Facebook lan truyền mạnh mẽ, ông Hisamudin bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi Ban chấp hành FAM quyết định rời bỏ cương vị lãnh đạo.

“Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đồng thuận, nhằm cứu bóng đá Malaysia, xuất phát từ trách nhiệm với tổ chức và hoàn toàn không vì lợi ích hay vị trí cá nhân nào” ông Hisamudin viết.

Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày tháng khó khăn (Ảnh: Getty).

Ông cho biết, trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Tiếp thị và Tài trợ, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Futsal và Bóng đá bãi biển của FAM, ông đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

“Mặc dù việc rời khỏi FAM là điều vô cùng khó khăn đối với các thành viên Ban chấp hành, nhưng đây là bước đi táo bạo buộc phải thực hiện vì lợi ích chung, đặc biệt là vì tương lai của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia”, ông Hisamudin nhấn mạnh.

Việc 16 ủy viên Exco đồng loạt từ chức chỉ sau 11 tháng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2025-2029 được xem là sự kiện mang tính lịch sử đối với FAM. Động thái này đẩy FAM bước vào giai đoạn chuyển tiếp, trong bối cảnh các bên liên quan đang chờ đợi việc bổ nhiệm ban lãnh đạo tạm quyền cũng như một hướng đi mới cho bóng đá nước này.

Trong thời gian qua, FAM đã nộp đơn lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để kháng cáo án phạt của FIFA trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Dự kiến, CAS sẽ thông báo phán quyết cuối cùng vào ngày 26/2. Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ quyết định án phạt với bóng đá Malaysia.

Có khả năng, đội tuyển Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu vậy, họ sẽ chắc chắn không thể góp mặt ở giải đấu châu Á.