Báo Malaysia dậy sóng vì động thái của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

“Khi làn sóng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày càng mạnh mẽ, 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đến vụ bê bối tư cách thi đấu do FIFA xử lý vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Sự im lặng đó đang khiến dư luận dậy sóng”, tờ New Straits Times nhấn mạnh.

Việc các cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia im lặng khiến báo giới và dự luận Malaysia dậy sóng (Ảnh: FAM).

Tờ báo của Malaysia viết thêm: “Kể từ khi án phạt được công bố, không một cầu thủ nào trong số 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero lên tiếng phản hồi hay đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Ngay cả những động thái nhỏ nhất trên mạng xã hội của họ cũng bị người hâm mộ soi kỹ, mong tìm được lời đáp. Sự im lặng này làm dấy lên câu hỏi, liệu chăng họ đang được tư vấn pháp lý để không phát ngôn, hay đơn giản là không muốn đối mặt với dư luận Malaysia”.

Tờ New Straits Times dẫn lời chuyên gia Datuk Dr. Pekan Ramli nhận định rằng vẫn chưa rõ liệu các cầu thủ có hiểu hết rủi ro khi đồng ý khoác áo tuyển Malaysia hay không, hay họ bị cuốn hút bởi cơ hội thi đấu quốc tế.

Vị chuyên gia này chia sẻ: “Liệu họ có biết rõ hậu quả có thể xảy ra, hay nghĩ rằng chuyện này sẽ không đi xa đến vậy? Hoặc có thể họ được hứa hẹn điều gì đó khiến họ bỏ qua rủi ro khi nhập tịch gian lận?

Nếu FIFA thực sự có bằng chứng cho thấy ông bà của họ không phải là người Malaysia thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết mà vẫn im lặng, đây là hệ quả tất yếu”.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ không dám đối diện với dư luận (Ảnh: Getty).

Ông cũng cho rằng, án phạt này nên được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai muốn đi đường tắt trong bóng đá. “Mỗi án phạt không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là thông điệp răn đe. Hãy coi đây là bài học rằng, mọi con đường tắt đều phải trả giá”, chuyên gia Datuk Dr. Pekan Ramli nhấn mạnh.

Ông Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng án phạt nặng từ FIFA đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của các cầu thủ. Ông nói thêm: “Vị thế của họ trong giới bóng đá quốc tế đã sụt giảm đáng kể, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với những CLB khác. Hình ảnh của họ đã hoen ố nhưng nếu họ chứng minh được sự chân thành và lấy lại niềm tin, các CLB Malaysia có thể vẫn cho họ cơ hội làm lại sự nghiệp”.

Tờ New Straits Times lo ngại: “Giới bóng đá Malaysia đang bàn tán sôi nổi về khả năng các CLB này sẽ đòi bồi thường hoặc yêu cầu FAM chịu trách nhiệm cho thiệt hại. Nếu điều đó xảy ra, gánh nặng tài chính của bóng đá Malaysia sẽ càng trở nên nặng nề hơn”.