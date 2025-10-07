Lịch thi đấu của bóng đá Đông Nam Á trong đợt FIFA Days tháng 10

Campuchia là đội duy nhất thuộc Đông Nam Á không thi đấu trong loạt trận FIFA Days (ngày các đội tuyển trên toàn thế giới làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thi đấu do FIFA ban hành) tháng 10.

Đội bóng thi đấu ở sân chơi danh giá nhất là Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo có hai trận thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp các đội Saudi Arabia vào ngày 9/10 và gặp Iraq vào ngày 12/10.

Đội tuyển Lào (áo trắng) đang được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, trước trận đấu với Malaysia (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên, các trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhiều nhất lại liên quan đến đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào.

Đội tuyển Việt Nam có các trận gặp Nepal vào ngày 9/10 và 14/10, đều diễn ra ở TPHCM. Còn đội tuyển Lào có hai trận gặp Malaysia vào các ngày 9/10 và 14/10. Tất cả các trận này đều thuộc bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam gần như sẽ đánh bại Nepal trong cả hai trận. Trong khi đó, đội tuyển Lào được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước Malaysia. Nguyên nhân xuất phát từ việc Malaysia thiếu 7 cầu thủ trụ cột.

Đây là nhóm 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Họ bị FIFA phạt vì sử dụng hồ sơ giả.

Đội tuyển Malaysia được dự báo sẽ gặp khó khăn trước đội Lào (Ảnh: NST).

Sự việc này không chỉ khiến đội tuyển Malaysia suy yếu về mặt chuyên môn, mà còn sa sút về mặt tinh thần. Từ đó, đội tuyển Lào có cơ hội gây bất ngờ trước Malaysia.

Nếu đội bóng xứ sở Triệu Voi giành được điểm trước đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Các cặp đấu đáng chú ý khác, liên quan đến các đội Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, có hai trận đấu của Thái Lan gặp Đài Loan (bảng D), Myanmar gặp Syria (bảng E).

Trong khi đó, Singapore gặp Ấn Độ tại bảng C, Brunei gặp Yemen tại bảng B và Philippines gặp Timor Leste tại bảng A. Tất cả các trận đấu của các đội Đông Nam Á ở vòng loại Asian Cup đều diễn ra trong hai ngày 9/10 và 14/10.