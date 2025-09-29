Động thái mới của bóng đá Malaysia với tuyển thủ sử dụng hồ sơ giả

Ba cầu thủ bị MFL cấm thi đấu gồm Figueiredo, Irazabal và Hevel. Cả ba người đều đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim của Malaysia. Họ nằm trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, nhưng sử dụng hồ sơ giả.

Hôm 26/9, các cầu thủ này bị FIFA treo giò 12 tháng, đồng thời phạt bổ sung mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Joao Figueiredo (14) bị cấm thi đấu ở giải nhà nghề Malaysia, sau vụ nhập tịch bằng hồ sơ giả (Ảnh: NST).

Trong một thông báo được đăng tải chiều nay, MFL cho biết: “Ba cầu thủ thuộc CLB Johor Darul Tazim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel nằm trong số những cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá quốc tế. Trong thời gian họ bị “treo giò”, họ không được thi đấu ở các giải thuộc hệ thống MFL”.

“Cho đến khi FIFA có kết luận tiếp theo về kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có liên quan đến những cầu thủ nói trên, MFL sẽ tiếp tục có thông báo mới”, MFL thông tin thêm.

Trong số ba cầu thủ vừa bị MFL cấm thi đấu, Jon Irazabal là hậu vệ gốc Tây Ban Nha (cao 1m87), Hector Hevel là tiền vệ gốc Hà Lan (cao 1m71) và Joao Figueiredo là tiền đạo gốc Brazil (cao 1m80).

Họ mới chỉ được thi đấu một trận trong màu áo đội tuyển Malaysia, kể từ khi được nhập tịch. Đó là trận đấu Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam hôm 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Cũng vì trận đấu này mà họ bị FIFA phát hiện gian lận hồ sơ nhập tịch và đưa ra án phạt sơ bộ có liên quan đến họ.

Trong trường hợp FAM và các cầu thủ kháng cáo bất thành, trận đấu nói trên cũng sẽ trở thành trận đấu duy nhất của họ với tư cách tuyển thủ quốc gia, vì theo luật FIFA, họ sẽ không có quyền khoác áo bất kỳ đội tuyển nào khác trên thế giới.