Án phạt với bóng đá Malaysia nếu kháng cáo thất bại trước FIFA

FIFA đã ra phán quyết, có đến 7 cầu thủ Malaysia giả mạo hồ sơ nhập tịch, để thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này diễn ra ngày 10/6 vừa qua.

7 cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Họ cùng với FAM sẽ có 10 ngày để kháng án.

Đội tuyển Malaysia đối diện tương lai bất định (Ảnh: NST).

Sau 10 ngày này, nếu như các cầu thủ nói trên và FAM kháng án thành công, dĩ nhiên đội tuyển Malaysia sẽ không chịu bất kỳ án phạt nào. Kết quả thắng 4-0 của đội này trước đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 sẽ được giữ nguyên. Đấy cũng là khả năng khả quan nhất mà bóng đá Malaysia đang hy vọng.

Còn trong trường hợp đội tuyển Malaysia kháng cáo bất thành, “cơn ác mộng” có thể ập xuống nền bóng đá nước này.

Đầu tiên, đội tuyển Malaysia sẽ bị tước chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam hôm 10/6. Thay vào đó, họ sẽ bị xử thua 0-3.

Đây là điều đã xảy ra ở mùa giải trước. Tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2024-2025, CLB Hiroshima Sanfrencce (Nhật Bản) thắng CLB Lion City Sailors (Singapore) 6-1.

Tuy nhiên, đội bóng Nhật Bản sử dụng một cầu thủ trái quy định. Ngay lập tức, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy trận thắng 6-1 của Hiroshima Sanfrencce. Thay vào đó, AFC xử đội này thua 0-3.

Khả năng tiếp theo, đội tuyển Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là điều đã có tiền lệ.

Đội tuyển Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Năm 2017, đội tuyển Timor Leste sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Wanderley có hồ sơ không rõ ràng. Ngay lập tức, AFC trục xuất đội tuyển Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup năm đó.

Trường hợp của đội tuyển Malaysia hiện còn nặng hơn nhiều so với đội tuyển Timor Leste cách đây 8 năm, vì Malaysia sử dụng số cầu thủ nhập tịch có hồ sơ thiếu minh bạch nhiều gấp 7 lần trường hợp của Timor Leste ngày nào.

Đấy chính là lý do mà sai phạm của đội tuyển Malaysia và FAM có thể bị đánh giá là sai phạm có hệ thống, xảy ra trên diện rộng với số đông các cầu thủ nhập tịch. Tính chất của sai phạm này vì thế khác hẳn với sai lầm của CLB Hiroshima Sanfrencce hồi mùa trước và đội tuyển Timor Leste hồi năm 2017.

Với sai phạm trên diện rộng này, không loại trừ khả năng đội tuyển Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn. Đây cũng là một trong những mức án phạt nặng nhất mà đội tuyển Malaysia có thể đối diện.

Ngày 27/9, phía AFC cũng đã có thông báo, đánh giá về mức độ của vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA kết luận dùng hồ sơ giả. Theo phía AFC, họ nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc: "AFC sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất, để xử lý”.

Với thông báo này, có thể thấy AFC có thể xử lý rất mạnh tay với đội tuyển Malaysia, nếu bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại.