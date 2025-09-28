Bị FIFA trừng phạt, giới bóng đá Malaysia đổ lỗi cho Indonesia

Ngày 26/9, FIFA tuyên phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel sử dụng hồ sơ giả. Mỗi người bị "treo giò" 12 tháng và bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, đội tuyển Malaysia có thể bị tước chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, bị xử thua 0-3. Chưa hết, họ còn có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, bị cấm thi đấu quốc tế vài năm.

Đứng trước viễn cảnh không mấy tốt đẹp, Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (Malaysia) Tunku Ismail đã có phản ứng. Đáng chú ý, Johor Darul Tazim là đội bóng đang sở hữu 3 người (Brandao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel) trong số 7 cầu thủ vừa bị FIFA “treo giò”.

Trang CNN Indonesia tiết lộ: “Ông Tunku Ismail cáo buộc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir có liên quan đến lệnh trừng phạt của FIFA nhằm vào bóng đá Malaysia”.

“Ngoài ra, vị Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim cũng cáo buộc một thành viên của Ban kỷ luật FIFA, là người Việt Nam, đứng sau đơn khiếu nại bóng đá Malaysia được gửi lên FIFA. Đơn khiếu nại này tố cáo các cầu thủ nhập tịch Malaysia làm giả hồ sơ”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Dàn cầu thủ nhập tịch đang khiến bóng đá Malaysia gặp rắc rối lớn (Ảnh: ASEAN Football).

Song song với phản ứng của Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim, một nhà báo Malaysia có tên Zulhelmi Zainal, cũng thể hiện quan điểm rằng sự việc bóng đá Malaysia bị phạt là do tác động từ bên ngoài.

Nhà báo người Malaysia Zulhelmi Zainal chia sẻ: “Có tin đồn cho rằng xuất hiện tác động từ bên ngoài cố gắng phá hoại đội tuyển Malaysia. Họ lo ngại sự trỗi dậy của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia)”.

“Những người tác động lên án phạt dành cho bóng đá Malaysia dường như rất thân thiết với các lãnh đạo cấp cao của FIFA”, nhà báo người Malaysia nói thêm.

LIên đoàn Bóng đá Malaysia đang làm đơn kháng cáo lên FIFA. Tương lai của bóng đá Malaysia ở Asian Cup 2027 và xa hơn nữa, sẽ phụ thuộc vào kết quả kháng cáo này.