Đội tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan (hiệp 2): Khoảnh khắc khác biệt

HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Ở trận bán kết với U23 Australia vừa rồi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng bóng đá đôi khi nghiệt ngã như thế. Trước mắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ phải tập luyện nghiêm túc cho trận đấu sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất”.

HLV Mai Đức Chung là chuyên gia thắng đội tuyển nữ Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo) .

Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan, đối thủ mà chúng ta từng thắng 1-0 ở vòng đấu bảng. Đây là tiền đề để HLV Mai Đức Chung hy vọng vào một kết quả tốt tiếp theo dành cho đội nhà.

Nói về trận đấu sắp diễn ra, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang cố gắng rút kinh nghiệm từ sai sót của những trận đấu đã qua. Tôi đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của các học trò của mình”.

“Mong rằng trong trận tranh hạng ba, các cầu thủ của tôi sẽ hạn chế được những sai sót. Tôi hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có thêm lần nữa đánh bại đội nữ Thái Lan”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ hy vọng.

Báo Thái Lan dự đoán kết quả bất ngờ khi đội nhà gặp tuyển nữ Việt Nam

Tờ Thai NT đưa ra con số thống kê gây bất lợi cho tuyển nữ Thái Lan: “Trong 10 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển nữ Thái Lan tỏ ra lép vế khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, Thái Lan chỉ thắng 2 lần, hòa 3 và thua 5 trước tuyển nữ Việt Nam.

Trong ba trận gặp nhau gần nhất, các cô gái Thái Lan đều hứng chịu thất bại trước tuyển nữ Việt Nam. Gần nhất, ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á, Thái Lan đã thua 0-1 trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung”.

Cũng trong ngày hôm nay, trận chung kết giữa Myanmar và U23 nữ Australia sẽ diễn ra vào lúc 20h trên sân Lạch Tray.