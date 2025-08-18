Kỳ vọng lớn vào tuyển nữ Việt Nam ở trận tái đấu Thái Lan

Sau trận thua tuyển nữ Australia tối 16/8, phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn người hâm mộ cả nước và Hải Phòng nói riêng đã cổ vũ cho chúng tôi. Đây là một trận đấu sôi nổi, hào hứng.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn được ngợi khen sau trận bán kết với Australia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Lâu rồi tôi mới được quay lại bầu không khí như thế này. Đội tuyển đã nỗ lực, cố gắng, đặc biệt trong hiệp thi đấu thứ hai. Sau trận bán kết dù chưa có kết quả tốt, chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết sức giành huy chương đồng.

Thái Lan là đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam hiểu rõ, vì vậy toàn đội cần thi đấu chặt chẽ và nhập cuộc tốt để giành thắng lợi”.

Dù không thể tiến vào trận chung kết, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn trận đấu với Thái Lan vào 16h30 ngày 19/8. Ở vòng bảng, chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Trước trận bán kết gặp Australia, đội tuyển nữ nhận thưởng khích lệ tinh thần từ nhà tài trợ chính của các đội tuyển quốc gia - Acecook Việt Nam, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các cô gái cũng nhận được nguồn động viên từ Acecook Việt Nam và người hâm mộ nước nhà.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt (Ảnh: ACV).

Sau trận đấu tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng ngày 12/8, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lên tiếng: “25.000 khán giả đã có mặt trên sân Lạch Tray tại Hải Phòng, để cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan, trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2025”.

“Đây là trận đấu bóng đá nữ có lượng người xem đông nhất tại Đông Nam Á trong suốt 20 năm qua”, trang ASEAN Football viết thêm.

Cũng theo trang thông tin này, kỷ lục trước đó về lượng khán giả trong một trận bóng đá nữ Đông Nam Á, cũng xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam xuất hiện trên sân Lạch Tray tại Hải Phòng.