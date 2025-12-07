Đội trưởng U22 Lào gãy chân sau pha vào bóng thô bạo với đối thủ

U22 Lào đã có khởi đầu tốt trước U22 Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala tối 6/12 khi sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3.

Tuy nhiên những sai lầm đến từ hàng phòng ngự cũng như thủ môn đã khiến đội bóng "đất nước Triệu voi" để cho U22 Malaysia gỡ hòa trước khi ngược dòng đánh bại với tỷ số chung cuộc 4-1.

Phetdavanh Somsanid bị gãy chân cũng như nhận thẻ đỏ gián tiếp sau pha chơi xấu đối thủ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng chú ý, ở phút 83, khi đang bị đối thủ dẫn trước 3-1, đội trưởng U22 Lào Phetdavanh Somsanid đã có pha bóng "cực xấu" khi xoạc bóng ngăn pha tấn công của tiền đạo Rahman Daud khiến đối thủ nằm sân.

Dù là người chủ động, nhưng bản thân Phetdavanh Somsanid lại gặp chấn thương nặng và phải cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. Trung vệ sinh năm 2001 được xác định bị gãy chân phải, và nhiều khả năng là cả xương chày lẫn xương mác. Sau khi sơ cứu, anh được đưa lên cáng với chân phải bó chặt, trước khi lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Trước khi rời sân, Phetdavanh Somsanid còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài, đồng nghĩa là một tấm thẻ đỏ và khiến đội tuyển U22 Lào chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Việc chơi thiếu người khiến U22 Lào phải nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 90 và chính thức chia tay SEA Games 33 sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng bảng.

Chiến thắng trước U22 Lào giúp U22 Malaysia vượt qua U22 Việt Nam để chiếm lấy ngôi đầu bảng B, qua đó có lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận cuối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vào ngày 11/12 tới đây. Ở lượt trận cuối, U22 Malaysia chỉ cần không thua là giành vé đi tiếp, ngược lại U22 Việt Nam bắt buộc phải chiến thắng mới chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong trường hợp để thua hoặc hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu là đội nhì bảng tốt nhất ở vòng bảng.