Tiết lộ bất ngờ về Lamine Yamal ở trận Siêu kinh điển

Lamine Yamal đã trải qua trận Siêu kinh điển với Real Madrid trên sân Bernabeu vào tối 26/10 theo cách vô cùng đáng quên. Dù được kỳ vọng lớn nhưng Yamal lại thi đấu tệ hại. Theo thống kê, tiền đạo 18 tuổi chạm bóng 79 lần và mất bóng tới 21 lần. Ngoài ra, anh không ghi bàn, không kiến tạo và cũng không tung ra cú dứt điểm trúng đích nào.

Lamine Yamal nén đau mu bàn chân để ra sân trong trận đấu với Real Madrid (Ảnh: Getty).

Nhiều quan điểm cho rằng việc Yamal khiêu khích Real Madrid trước trận đấu đã vô tình thổi bùng ngọn lửa chiến. Ngôi sao sinh năm 2007 tự biến mình trở thành tâm điểm và bị các cầu thủ Los Blancos tập trung khóa chặt.

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic, Yamal đã phải nén đau ra sân trong tình trạng chấn thương. Cách đây hai tuần, Yamal đã báo cáo với Barcelona về chấn thương mu bàn chân. Dù vậy, trong bối cảnh Lewandowski và Raphinha đều đang ngồi ngoài nên HLV Hansi Flick mạo hiểm với chấn thương của Yamal.

Thậm chí, nguồn tin nội bộ của Barcelona còn tiết lộ thần đồng 18 tuổi phải học cách thích nghi với những cơn đau tái phát. Điều đó khiến anh không thể thi đấu với cảm giác bóng tốt nhất.

Barcelona đang tìm kiếm chuyên gia giỏi nhất về điều trị vùng mu bàn chân để giải quyết vấn đề của Yamal. Họ muốn điều trị chấn thương nhưng không muốn mất Yamal trong bất kỳ trận đấu nào.

Yamal bị các cầu thủ Real Madrid "đánh hội đồng" sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Yamal đã phải nén đau thi đấu trong ba trận đấu gần đây của Barcelona trong tình trạng chấn thương mu bàn chân. Ở vòng đấu tiếp theo, Los Blaugrana sẽ đối đầu với đối thủ nhẹ ký là Elche. Chưa rõ HLV Flick có để thần đồng 18 tuổi nghỉ ngơi hay không.

Vì chấn thương liên miên, Yamal khởi đầu mùa giải này khá chật vật. Tiền đạo này mới ghi 3 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn ở hai đấu trường La Liga và Champions League. Đó là thành tích khá khiêm tốn với các chân sút hàng đầu châu Âu như Kylian Mbappe, Harry Kane hay Erling Haaland.