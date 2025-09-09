Cơ hội giành vé dự giải châu Á của U23 Việt Nam so với đại diện Đông Nam Á

"U23 Việt Nam có 80% cơ hội giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, còn Indonesia chỉ khoảng 35%", đó là nhận định của trang Asean Football trước thềm lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 và nhận được sự đồng thuận của phần lớn các CĐV của Đông Nam Á.

Theo đó, trước thềm lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối nay (9/9), chỉ còn 6 đại diện của Đông Nam Á còn cơ hội tranh chấp tấm vé vào vòng chung kết, gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Philippines.

Các trận đấu của các đội bóng Đông Nam Á ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: Asean Football).

Tuy nhiên, xét kết quả sau hai vòng đấu vừa qua cũng như đối thủ sẽ đụng độ ở lượt cuối vòng loại, trang Asean Football cho rằng U23 Việt Nam là đội sáng cửa giành vé vào VCK nhất khi đang dẫn đầu bảng C với 2 trận toàn thắng và chỉ phải đối đầu với U23 Yemen ở lượt cuối.

U23 Việt Nam hiện có 6 điểm như U23 Yemen nhưng do hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại, vì vậy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần có một trận hoà là giành vé vào VCK. Vì vậy Asean Football nhận định cơ hội giành vé của U23 Việt Nam chiếm tới 80%.

Trong khi đó trang Asean Football cho rằng cơ hội giành vé vào VCK U23 châu Á 2026 của Thái Lan là 55%, U23 Indonesia là 35%, U23 Campuchia là 25%, U23 Malaysia là 15%. Cơ hội thấp nhất thuộc về U23 Philippines với tỷ lệ chỉ 10%.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2026, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C (Ảnh: Đỗ Minh Quân)..

"Đúng là chỉ có U23 Việt Nam và Thái Lan là sáng cửa giành vé vào vòng chung kết nếu xét về kết quả cũng như đối thủ ở lượt cuối", tài khoản Va Vanchhing đến từ Thái Lan bày tỏ.

"U23 Yemen không phải là đối thủ quá khó nhằn với U23 Việt Nam. Nhưng U23 Hàn Quốc thì quá khó để cho U23 Indonesia làm nên điều bất ngờ. Tôi vẫn cho rằng U23 Indonesia không có cơ hội chiến thắng Hàn Quốc ở lượt đấu cuối. U23 Hàn Quốc chơi rất vững chắc ở hàng thủ và ngược lại xuất sắc không kém ở hàng công", tài khoản Yoesoef Ml của Indonesia thừa nhận khó khăn của đội nhà ở lượt đấu cuối.

"Tôi cũng tin rằng một hoặc cả hai đội U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ giành vé vào VCK. Còn U23 Indonesia sẽ khó khăn rất nhiều khi U23 Hàn Quốc thực sự ở một đẳng cấp vượt trội hơn nhiều", tài khoản Wan Jai cũng đến từ Indonesia đồng quan điểm.

"Philippines có thể thắng ở lượt cuối nhưng cơ hội giành vé vào VCK quá thấp (với điều kiện Philippines đánh bại U23 Nepal và U23 Syria để thua U23 Tajikistan ở lượt cuối). Nhưng tôi sẽ rất vui nếu U23 Philippines là đội xếp thứ hai trong bảng K và giành chiến thắng 2/3 trận đấu ở vòng loại, vì nó sẽ giúp các cầu thủ có tâm lý tốt hơn trong tương lai", tài khoản Jayson Jumuad Serna đến từ Phillippines nói về cơ hội của đội nhà.

Vào lúc 19h ngày 9/9, hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ bước vào trận “chung kết” ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước thềm trận đấu này, hai đội cùng có 6 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng K vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng I vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).