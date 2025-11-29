U22 Indonesia công bố đội hình khủng, quyết bảo vệ ngôi vương SEA Games

Đội tuyển U22 Indonesia sẽ do huấn luyện viên Indra Sjafri - người từng đưa đội bóng "xứ vạn đảo" lên ngôi vô địch SEA Games 2023 - tiếp tục dẫn dắt. Ngày hôm qua (28/11), PSSI cũng đã thông báo 23 cầu thủ chính thức lên đường sang Thái Lan với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

U22 Indonesia từng giành HCV SEA Games 32 với lứa cầu thủ tài năng (Ảnh: PSSI).

Đáng chú ý, trong danh sách U22 Indonesia có tới 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, gồm trung vệ Dion Markx, tiền vệ Ivar Jenner cùng bộ 3 tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zilstra.

Trong số này, 3 cầu thủ đang thi đấu tại giải Hà Lan là Dion Markx (CLB TOP Oss), Ivar Jenner (Utrecht) và Mauro Zilstra (Volendam). Đáng chú ý, đội hình U22 Indonesia còn có sự góp mặt của ngôi sao Marselino Ferdinan, cầu thủ hiện khoác áo CLB Trencin tại Slovakia.

Quyết tâm bảo vệ ngôi vương của U22 Indonesia được hiện rõ khi họ là đội bóng đầu tiên có mặt tại Thái Lan trong ngày hôm nay nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Phó Chủ tịch PSSI Zainudin Amali phát biểu trước truyền thông rằng đội tuyển U23 Indonesia rất nghiêm túc khi mục tiêu đặt ra là giành huy chương vàng hai kỳ SEA Games liên tiếp.

"Chúng tôi luôn nghiêm túc. Chúng tôi biết rằng chủ tịch PSSI và người hâm mộ đều muốn bóng đá Indonesia phát triển. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đạt thành tích tốt. Vì vậy chúng tôi muốn có mặt ở Thái Lan sớm để chuẩn bị tốt nhất", cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia bày tỏ.

Đáng chú ý, trước thềm SEA Games 33, đội tuyển U22 Indonesia sẽ có hai trận giao hữu với U22 Ấn Độ và U22 Mali. Ở SEA Games 33, đội tuyển U22 Indonesia nằm ở bảng C, có trận ra quân với U22 Philippines vào ngày 8/12 trước khi gặp U22 Myanmar ở lượt trận cuối ngày 12/12.