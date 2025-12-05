Đánh bại Myanmar, U22 Philippines thách thức U22 Indonesia

Trước trận đấu, U22 Myanmar được đánh giá cao hơn nhưng U22 Philippines lại nhập cuộc đầy hưng phấn và áp đảo toàn diện. U22 Myanmar tỏ ra lúng túng trong triển khai bóng còn những pha hãm thành liên tục đã giúp U22 Philippines liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút 14, U22 Philippines suýt chút nữa có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một pha tấn công ở trung lộ, Mariona Javier thoát xuống tung cú sút căng nhưng thủ môn Hein The Soe đã xuất sắc cứu thua cho U22 Myanmar.

U22 Philippines giành chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar

Sức ép của Philippines đã tạo nên sự khác biệt ở phút 20. Từ pha phất bóng dài của đồng đội, Demuynck Dylan thoát xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược trở lại để Monis Alex dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho U22 Philippines.

Sau bàn thắng, Philippines tiếp tục nắm thế trận, trong lúc U22 Myanmar vẫn chơi đầy bế tắc. Đó là lý do trong 45 phút đầu tiên, U22 Myanmar gần như không có pha dứt điểm nào đáng kể về phía cầu môn của đối phương.

U22 Philippines có thêm một vài tình huống ăn bàn khác nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, U22 Philippines giảm nhịp độ trận đấu nhưng họ vẫn chơi đầy sắc sảo.

Phút 50, từ quả chuyền dài chéo sân sang cánh trái, Demuynck Dylan dốc bóng trước khi căng ngang vào trong, trung vệ Lat Wai Phone lao về cản phá, vô tình đưa bóng vào lưới nhà giúp U22 Philippines dẫn 2-0

U22 Myanmar nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự, nhưng họ không gây được áp lực nào đáng kể nào. Chung cuộc, U22 Philippines giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và họ đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến U22 Indonesia trong lượt trận tiếp theo vào ngày 8/12 tới để quyết định ngôi đầu bảng C.

Đội hình xuất phát

U22 Myanmar: Hein The Soe, Htoo Wain Yan, Lat Wai Phone, Myat Phone Khant, A Khant Chaw, Aung Thiha, Ye Yint Phuo, Ar Kar Kyaw, Shine Wanna Aung, Than Tae Aung, Zaw Win Thein.

U22 Philippines: Guimares, Roblico, Noa River, Rosquillo, Ortega, Monis Alex, Muens Gavin, Ryees Dandro, Demuynck, Mariona Javier, Banatad Otu.