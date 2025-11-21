Malaysia hối thúc FAM tiết lộ thủ phạm vụ làm giả giấy tờ

Vấn đề giấy tờ giả mạo của bảy cầu thủ nhập tịch đã trở thành tâm điểm tại phiên họp về Dự luật Ngân sách 2026 ở Hạ viện Malaysia hôm 20/11, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của bóng đá quốc gia. Một cuộc điều tra chi tiết sẽ được tiến hành để xác định các bên liên quan và đảm bảo các biện pháp thích hợp được thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm rõ thủ phạm trước khi tiến hành bất kỳ kháng cáo nào lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh (Ảnh: NST)

"Bộ trưởng Nội vụ và Ủy ban Kháng cáo đều khẳng định rằng giấy khai sinh gốc do cầu thủ giao cho người đại diện hoặc bạn bè chưa từng đến tay chính phủ Malaysia", bà Yeoh nói.

Bà cũng cho biết Chủ tịch Ủy ban điều tra, Tun Md Raus Sharif, đang chịu trách nhiệm đảm bảo một cuộc điều tra toàn diện và triển khai các cải tiến được đề xuất. Đồng thời, bà khẳng định sẽ không có thêm kinh phí nào được chuyển cho đội tuyển quốc gia cho đến khi các cải thiện được thực hiện.

Trước đó, Nghị sĩ Alor Setar, ông Afnan Hamimi Taib Azamudden, đề xuất cần xác định rõ người chịu trách nhiệm làm giả tài liệu trước khi khép lại vụ việc, để FIFA có cơ sở xem xét đơn kháng cáo của Malaysia một cách công bằng.

FAM đang được yêu cầu công bố danh tính người làm giả tài liệu (Ảnh: Hmetro).

Tổ chức Giám sát Tham nhũng Malaysia (MCW) kêu gọi hành động khẩn cấp sau khi Ủy ban Khiếu nại của FIFA công bố báo cáo đầy đủ, xác nhận việc làm giả tài liệu, sai sót nghiêm trọng và yếu kém trong quản lý liên quan đến quá trình nhập tịch của bảy cầu thủ thuộc FAM.

Báo cáo cho thấy giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ bị làm giả một cách có hệ thống, trong khi quy trình xác minh danh tính của FAM tồn tại nhiều lỗ hổng. FIFA mô tả quá trình nhập tịch là “lừa đảo”, với sự tắc trách của cầu thủ và người đại diện, tạo điều kiện cho việc thao túng hồ sơ và thông qua các phê duyệt đáng ngờ.

MCW cảnh báo rằng vụ việc không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn đe dọa sự toàn vẹn quốc gia, gây tổn hại hình ảnh Malaysia và đặt ra nghi vấn về tính minh bạch của chương trình nhập tịch cho vận động viên.

Theo MCW, vụ bê bối tạo ra lợi thế thi đấu không công bằng, làm giảm uy tín bóng đá Malaysia và xói mòn niềm tin công chúng vào các tổ chức thể thao. Sự việc không thể coi là đơn lẻ, khi nó mở ra nguy cơ lạm dụng quyền lực, làm giả tài liệu quốc tế và sự can thiệp của các nhóm lợi ích.

7 cầu thủ đã làm giả giấy tờ để được thi đấu cho tuyển Malaysia (Ảnh: Hemtro).

Tổ chức này kêu gọi Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) và Bộ Nội vụ (KDN) điều tra toàn diện, làm rõ ai đã sản xuất giấy khai sinh giả, vì sao hồ sơ từ Tây Ban Nha, Argentina, Hà Lan và Brazil đều cho thấy các cầu thủ không có liên hệ với Malaysia, và mức độ tắc trách của các quan chức FAM trong việc bỏ qua thủ tục căn bản.

MCW cũng đặt câu hỏi vì sao đơn xin nhập tịch có thể được phê duyệt chỉ trong vài tuần dù chứa thông tin sai lệch, bao gồm tuyên bố sống ở Malaysia 10 năm. Điều này gợi ý khả năng tồn tại các trung gian hoặc mạng lưới làm giả tài liệu hoạt động trong thời gian dài.

Trước tình hình đó, MCW đề nghị chính phủ tạm dừng chương trình nhập tịch hàng loạt cho đến khi hoàn tất điều tra. Tổ chức cũng khuyến nghị kiểm toán toàn bộ quy trình nhập tịch từ năm 2015, tạm đình chỉ điều khoản “dòng dõi” trong đơn đăng ký của vận động viên, nâng tiêu chuẩn xác minh tài liệu quốc tế của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, đồng thời thành lập một đơn vị liêm chính độc lập trực thuộc FAM.