Sau án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia mất ngân sách hoạt động

Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết việc dừng phân bổ kinh phí hoạt động của đội tuyển Malaysia là một phần trong các cải tiến liên tục nhằm đặt sự phát triển của vận động viên bản địa lên ưu tiên hàng đầu.

“Hiện tại, tôi chỉ có thể đề xuất không phân bổ thêm kinh phí nữa. Trước tiên, hãy tập trung hỗ trợ đội tuyển quốc gia và đảm bảo có những cải thiện cụ thể”, bà nhấn mạnh tại phiên họp giải quyết Dự luật Cung ứng (Ngân sách) 2026 của Ủy ban Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) tại Hạ viện Malaysia hôm nay (20/11).

Trước đó, liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt tại Hạ viện Malaysia. Phiên họp kết thúc với sự đồng thuận từ các nghị sĩ cả hai khối khi nhiều người bày tỏ lo ngại về danh tiếng quốc gia sau vụ bê bối này.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh (Ảnh: NST).

Tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị hủy kết quả các trận đấu nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thất bại trong đơn kháng cáo cuối cùng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Hannah Yeoh, cho biết FAM có thể đối mặt với các mức phạt nặng hơn do hành vi làm giả giấy tờ.

Bà cho biết khi được chất vấn tại Hạ viện Malaysia hôm nay rằng, nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA, cơ quan này có thể đề xuất tăng tiền phạt và án cấm thi đấu. Trong trường hợp mọi nỗ lực kháng cáo đều không thành công, AFC có quyền hủy kết quả trận đấu, trao ba điểm và ba bàn thắng cho đối thủ, đồng thời áp dụng thêm các hình phạt khác, bao gồm trừ điểm.

Theo bà Yeoh, FAM cần chuẩn bị cho khả năng phải nhận phán quyết bất lợi từ CAS. Trong trường hợp không tiếp tục kháng cáo, tòa án FIFA sẽ tự triệu tập để xem xét việc bảy cầu thủ này có được phép tiếp tục đại diện cho Malaysia hay không. Quyết định đó sau đó vẫn có thể bị FAM kháng cáo lên CAS một lần nữa.

Bà cho biết hồ sơ vụ việc, sau khi CAS hoàn tất quy trình, sẽ được chuyển cho AFC để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến vòng loại Asian Cup. AFC đã thông báo hạn chót cho FIFA đưa ra phán quyết là ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc giai đoạn vòng loại.

Song song với đó, hai tiến trình đang diễn ra: cuộc điều tra nội bộ do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn dắt và đơn kháng cáo của FAM lên CAS. Cuộc điều tra của Tun Raus tập trung rà soát quy trình quản lý hồ sơ của bảy cầu thủ bị đình chỉ 12 tháng, nhằm ngăn ngừa các sai sót lặp lại, phù hợp với khuyến nghị tại Điều 246 trong Báo cáo của Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Bà Yeoh nhấn mạnh việc hoàn tất báo cáo càng sớm càng tốt và cho biết đã yêu cầu Ủy viên Thể thao phối hợp xử lý mọi phát hiện liên quan.

Ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên mức phạt đối với FAM và yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức về quy trình nội bộ của liên đoàn. Vụ việc xoay quanh các tài liệu bị làm giả liên quan đến nguồn gốc của bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Rodrigo Holgado (phải) thi đấu trong màu áo Malaysia ở trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 (Ảnh: Getty).

Điều tra của FIFA cho thấy FAM đã nộp các giấy tờ cho rằng ông bà của những cầu thủ này sinh tại Malaysia, nhưng kiểm tra dân sự tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan xác nhận tất cả đều sinh ra ở nước ngoài. Ủy ban Kháng cáo bác bỏ lập luận rằng FAM và các cầu thủ hành động “thiện chí”.

Tháng 9 vừa qua, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11, 6 tỷ đồng). Bảy cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.