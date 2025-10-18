CĐV Malaysia phản ứng khi FAM né tránh làm rõ nguồn gốc cầu thủ nhập tịch

Ngày 17/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về tiến trình gửi đơn kháng cáo án phạt của FIFA liên quan đến bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của nước này.

Trước đó FIFA cáo buộc FAM đã nộp các tài liệu giả mạo hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ, khi khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch đều có ông bà là người Malaysia, đủ điều kiện để đại diện cho quốc gia này.

FAM tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc gian lận nhập tịch cầu thủ của nước này (Ảnh: NST).

Tuy nhiên cuộc điều tra của FIFA cho thấy không có cầu thủ nào thực sự có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á này. Cả 7 cầu thủ bị cấm đều đã thi đấu trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6.

Ngày 26/9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), riêng 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

Đáng chú ý, trong buổi họp báo ngày 17/10, khi các nhà báo chất vấn về gốc gác chính xác của 7 cầu thủ nhập tịch, Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram đã không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

"Các bạn hỏi tại sao chúng tôi không chứng minh gốc gác của họ. Chúng tôi không thể tiết lộ điều đó ngay bây giờ và để vụ việc này không ồn ào. Đồng thời, chúng tôi đang thành lập một Ủy ban điều tra độc lập", ông Sivasundaram bày tỏ.

Câu trả lời thiếu quyết đoán của Sivasundaram đã khiến nhiều CĐV Malaysia tức giận, khi họ đã chờ đợi một câu trả lời thoả đáng về nguồn gốc thực thụ của 7 cầu thủ nhập tịch đang gây tổn hại đến uy tín của bóng đá nước nhà.

"FAM không có người phát ngôn nào đủ trình độ, thuyết phục và thông minh hơn để đối phó với giới truyền thông sao?" một CĐV Malaysia tức giận nói.

"Tôi không nghĩ họ đã học thuộc lòng đáp án trước khi đối thoại với giới truyền thông. Họ chỉ trả lời quanh co, lắp bắp chứ không dám công khai rõ ràng. FAM là một tổ chức lớn, không phải là sân khấu hài kịch", một CĐV khác bày tỏ.

"Tổ chức họp báo mà lại không trả lời thẳng thắn thì có nghĩa lý gì. Đành chờ phán quyết của FIFA vào ngày 30/10 để biết ai đúng ai sai", CĐV thứ ba nói.

"Ít nhất hãy đưa ra tuyên bố rằng: Chúng tôi chắc chắn rằng giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ là thật, ông bà của họ sinh ra ở Malaysia và chúng tôi đã phỏng vấn cha mẹ các cầu thủ để xác nhận nơi sinh của họ. Điều đó có khó không?" thêm một CĐV tức giận nói.

"Nếu không trả lời được thì đừng tổ chức họp báo! Sao phải nói với tôi? Thông cáo báo chí đăng lên Facebook luôn đi cho nhanh!", một CĐV khác của Malaysia tuyên bố.

"FAM họp báo như muốn bảo mình chỉ là nạn nhân, hoàn toàn vô tội. Ngày 30/10 tới, khi FIFA ra phán quyết giữ nguyên hoặc tăng thêm án phạt thì FAM còn xấu hổ nữa", một CĐV Malaysia chốt lại.