Con số may mắn kỳ lạ của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 sau loạt sút luân lưu thứ 7 (Thanh Nhàn là người thực hiện cú sút này, tỷ số sút luân lưu là 7-6), giúp chúng ta có huy chương đồng ở giải châu lục.

U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu thứ 7 (Ảnh: AFC).

Thời điểm trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc kết thúc, tại Việt Nam đã bước qua ngày mới, vào sáng thứ bảy, ngày 24/1.

Trước đó, trong quá trình bóng lăn, cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc ghi một bàn thắng (nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 71). Cũng chính cầu thủ số 7 là người thực hiện đường chuyền quyết định để Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số (phút 30).

Sau đó, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở cuối trận, trước khi U23 Hàn Quốc ép sân mạnh và ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, buộc trận đấu phải kéo dài thêm hiệp phụ và loạt sút luân lưu.

Sau 7 kỳ giải U23 châu Á, U23 Việt Nam mới đánh bại được U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Vẫn chưa hết, giải U23 châu Á 2026 là kỳ giải thứ 7 giải đấu này được tổ chức. Phải đến kỳ giải lần thứ 7 này, U23 Việt Nam giành được chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, sau 6 kỳ giải trước đó chúng ta chỉ toàn hòa và thua, nếu phải đụng độ đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi.

Cụ thể, ở kỳ giải lần thứ 3 năm 2018, dù tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” chấn động châu lục, nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn chịu thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở vòng bảng.

Đến kỳ giải lần thứ 5 năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun (cũng là một người Hàn Quốc) hòa U23 Hàn Quốc 1-1 ở vòng bảng.

Cầu thủ khoác áo số 7 Nguyễn Đình Bắc có thể đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, nếu anh giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Ở kỳ giải U23 châu Á lần thứ 7 này, cầu thủ mang áo số 7 của U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội giành những thành tích lịch sử cho bóng đá nội. Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng, ngang với Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon).

Ngoài ra, Đình Bắc còn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U23 châu Á lần thứ 7 năm 2026. Anh hiện có 4 bàn thắng và hai tình huống kiến tạo thành bàn, hai lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận (trận vòng bảng gặp Saudi Arabia và trận tứ kết gặp UAE).

Nếu giành một trong hai giải thưởng nói trên, hoặc giành cả hai danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải, Đình Bắc sẽ là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chạm đến các danh hiệu này.

Tất cả những thông số ấy phản ánh con số 7 là con số quá may mắn của bóng đá Việt Nam, trong trận đấu với U23 Hàn Quốc tối 23/1. Đây là trận đấu mà bóng đá Việt Nam đã và đang tiếp cận thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.