Cảm xúc của HLV Kim Sang Sik khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Khi loạt sút luân lưu cân não khép lại, sân vận động King Abdullah Sport City như nổ tung trong tiếng reo hò của các cầu thủ U23 Việt Nam cùng Ban huấn luyện. Những chiếc bóng áo đỏ lao vào nhau ăn mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi sau một hành trình đầy gian truân.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh cuồng nhiệt ấy, một hình ảnh đã khiến hàng triệu người xem truyền hình phải thắt lòng. Khi ống kính máy quay hướng về phía HLV Kim Sang Sik, hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc lặng im khiến nhiều người không khỏi xúc động.

HLV Kim Sang Sik không thể hiện cảm xúc ở trận thắng U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik không giơ tay ăn mừng, không chạy về phía các học trò. Ông khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, dường như đang tự khép mình trong một thế giới riêng. Hình ảnh khác biệt ấy nhanh chóng gây ấn tượng cho người hâm mộ của cả hai đội bóng.

Lý do khiến HLV Kim Sang Sik không ăn mừng nằm ở chính sự tinh tế và bản lĩnh của vị chiến lược gia 49 tuổi. Bởi lẽ đối thủ vừa gục ngã dưới tay ông không ai khác chính là U23 Hàn Quốc, đội bóng đại diện cho quê hương, nơi ông đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ lẫn những ngày đầu tiên trên băng ghế huấn luyện.

Với HLV Kim Sang Sik, niềm vui lúc này khó có thể trọn vẹn. Gương mặt đượm buồn của ông không phải là sự lạnh nhạt với thành công của U23 Việt Nam, mà là sự thấu cảm sâu sắc dành cho những người đồng hương phía bên kia chiến tuyến.

Sự im lặng đó mang nhiều ý nghĩa hơn mọi cử chỉ ăn mừng cuồng nhiệt. Đó là biểu hiện của một nhà cầm quân hiểu rằng bóng đá không chỉ có thắng - thua, mà còn là cách con người đối diện với cảm xúc của chính mình và dành sự tôn trọng cho đối thủ.

Hành động của HLV Kim Sang Sik đã nhận được sự nể trọng lớn từ giới chuyên môn quốc tế. Ông không chỉ giúp U23 Việt Nam khẳng định vị thế với tấm huy chương đồng U23 châu Á quý giá, mà còn dạy cho các học trò bài học về sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn.