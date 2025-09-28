Báo Malaysia lo lắng đòn trừng phạt nặng nề sau vụ nhập tịch trái phép

Như đã biết, FIFA đã buộc tội Malaysia làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel để tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6.

Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam hoặc thậm chí là bị loại khỏi Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

Trong đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Còn 7 cầu thủ nêu trên bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Malaysia sẽ có 10 ngày để kháng cáo, trước khi vụ việc được đưa lên Tòa án bóng đá của FIFA. Tại đây, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra. AFC cho biết sẽ tạm dừng điều tra FAM cho tới khi FIFA đưa ra phán quyết.

Nếu không chứng minh được sự trong sạch, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Hoặc tệ hơn, họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một thời gian.

Tờ New Straits Times lo lắng về đòn trừng phạt nặng nề với đội tuyển Malaysia: “Từ khởi đầu trong mơ ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đang đối diện với cơn ác mộng khi FIFA có động thái trừng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia đã thắng 2-0 trước Nepal và sau đó là chiến thắng bất ngờ với tỷ số 4-0 trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng giờ đây, “Bầy hổ” đang đối mặt với sự bất ổn trước hai trận đấu với Lào vào tháng 10.

Phán quyết của tòa án dự kiến ​​sẽ sớm được đưa ra. Malaysia hoàn toàn có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Nếu không kháng cáo thành công, bóng đá Malaysia có thể chìm trong vùng đen tối”.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir cảnh báo rằng vụ việc này sẽ để lại hệ quả lâu dài đối với cầu thủ, các CLB cũng như tính liêm chính của bóng đá nước nhà.

Vụ bê bối này có thể ảnh hưởng lâu dài tới bóng đá Malaysia (Ảnh: VFF).

Ông gọi án phạt từ FIFA là “cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia” và kêu gọi những người đứng đầu bóng đá Malaysia từ chức.

Chuyên gia Jamal Nasir nói: “Không ai có thể thoái thác. Ai gây ra chuyện này thì phải đứng ra nhận trách nhiệm và đối diện hậu quả”.

Theo chuyên gia Jamal Nasir, án phạt sẽ tác động nặng nề đến 7 cầu thủ bị treo giò gồm Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel, trong đó nhiều người còn đang thi đấu cho các CLB ở nước ngoài.

Ông nói thêm: “Các cầu thủ này đã đánh mất khoảng thời gian quý giá trong sự nghiệp. Nghỉ thi đấu 2 tháng đã là vấn đề lớn, huống chi 1 năm? Điều đó có thể hủy hoại cả tương lai nghề nghiệp lẫn tài chính của họ. Các CLB thậm chí có thể kiện FAM”.

Vị chuyên gia này chỉ trích FAM vì quá nóng vội trong việc tìm kiếm thành tích trước mắt mà bỏ qua khâu kiểm chứng tư cách cầu thủ. “Chúng ta cần sự liêm chính. Không thể chỉ nhận hồ sơ mà không xác minh kỹ lưỡng. Ngạn ngữ có câu "Chậm còn hơn không". Đây là bài học về sự kiên nhẫn và trách nhiệm trong quản lý”, ông chia sẻ.

Ông cũng cảnh báo bê bối này có thể làm lung lay cả hệ sinh thái bóng đá Malaysia: “Nếu xử lý sai, các giải trẻ, giải CLB và các chương trình đào tạo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở đội tuyển quốc gia”.

Chuyên gia Jamal Nasir cũng nhận định vụ bê bối lần này còn nghiêm trọng hơn cả vụ dàn xếp tỷ số thập niên 1990 từng khiến hơn 300 cầu thủ dính líu.

Ông khẳng định: “Đây là chuyện ở cấp độ quốc tế, ở tầm FIFA. Gian lận là điều không thể dung thứ, nhất là khi cơ quan nhà nước cũng bị liên đới gián tiếp. Bóng đá phải được khôi phục sự trong sạch”.

Ông nhấn mạnh, vấn đề này không chỉ đơn thuần là án phạt hay tiền bạc, mà đã trở thành mối quan tâm của cả quốc gia. “Đây đã là vấn đề mang tầm quốc gia. Cách chúng ta đối phó với tình hình sẽ định hình tiêu chuẩn cho bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới”, chuyên gia Jamal Nasir kết luận.