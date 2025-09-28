Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Malaysia lĩnh đòn trừng phạt từ CLB

FIFA đã buộc tội Malaysia làm giả giấy tờ nhập tịch với 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Gabriel Palmero bị CLB chủ quản đình chỉ thi đấu (Ảnh: FAM).

Trong đó, 7 cầu thủ này đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Ngay sau khi FIFA công bố án phạt, các CLB chủ quản của những cầu thủ này cũng có động thái trừng phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, CLB Unionistas de Salamanca ở giải hạng ba Tây Ban Nha đã quyết định đình chỉ thi đấu với cầu thủ Gabriel Palmero. Đội bóng này cho biết họ đã được thông báo về án phạt của FIFA và đang thu thập thêm thông tin chi tiết trước khi đưa ra các bước tiếp theo.

Thông báo của CLB Unionistas de Salamanca có đoạn: “Unionistas de Salamanca CF đã nhận được thông báo từ Ủy ban kỷ luật FIFA về việc áp dụng lệnh trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có một trong những cầu thủ của chúng tôi là Gabriel Palmero. Họ đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA. CLB đang thu thập thông tin liên quan đến vụ án này để đánh giá các bước tiếp theo. Trước mắt, cầu thủ Gabriel Palmero sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động ở CLB”.

Tương tự, CLB America de Cali của Colombia cũng xác nhận đình chỉ tiền đạo Rodrigo Holgado vô thời hạn, cho tới khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng.

Sự nghiệp đang lên của Facundo Garces ở Alaves có thể tiêu tan (Ảnh: FAM).

CLB Alaves thừa nhận choáng váng khi hay tin trụ cột Facundo Garces bị treo giò 12 tháng. Trung vệ gốc Argentina đã ra sân trong tất cả các trận đấu của Alaves mùa giải này. Tuy nhiên, anh cũng bị gạch tên khỏi danh sách ra sân trong trận đấu với Mallorca ở La Liga.

Đáng chú ý, Facundo Garces chính là người đã “nói hớ” khi cho biết anh mang dòng máu Malaysia nhờ… ông cố. Theo quy định của FIFA, cầu thủ chỉ được nhập tịch nếu có nguồn gốc trong 3 đời (ông bà, bố mẹ).

CLB Alaves vẫn đang tìm kiếm giải pháp cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có kháng cáo thành công hay không. Bằng không, CLB Tây Ban Nha sẽ mất trụ cột theo cách không đáng có.