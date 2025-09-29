AFC tiết lộ quan trọng về án phạt với đội tuyển Malaysia

Như đã biết, mới đây, FIFA đã buộc tội đội tuyển Malaysia vì làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trong đó, 7 cầu thủ này đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

AFC tiết lộ đội tuyển Malaysia có thể không bị cấm thi đấu quốc tế (Ảnh: FAM).

Nhiều người cho rằng đội tuyển Malaysia có thể đối diện với việc bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc tệ hơn là họ có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia), khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không bị cấm thi đấu.

Phát biểu trước báo giới, ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết: ““Đội tuyển Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) không bị cấm thi đấu, chỉ có các cầu thủ liên quan chịu án phạt. FAM cũng không bị treo tư cách thành viên, họ chỉ bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ kia bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Đội tuyển Malaysia vẫn ra sân thi đấu bình thường”.

Vị quan chức này còn nhấn mạnh: “Đội tuyển Malaysia vẫn sống” để nói về tình cảnh của đội tuyển nước nhà.

Đội tuyển Malaysia vẫn có thể "sống" dù vi phạm nghiêm trọng luật của FIFA (Ảnh: VFF).

Trước đó, ông Datuk Seri Windsor Paul John cũng khẳng định AFC sẽ tạm dừng điều tra để chờ đợi án phạt cuối cùng của FIFA (sau thời gian 10 ngày để Malaysia kháng cáo). Điều đáng nói, AFC là cơ quan quyết định xem Malaysia có bị cấm thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 hay không.

Trong trường hợp Malaysia không bị xử thua đội tuyển Việt Nam, cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi chúng ta từng thua 0-4 trước đối thủ này trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil. Chỉ có điều, sức mạnh của “Bầy hổ” sẽ bị ảnh hưởng khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch đã chơi hay trong trận gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.