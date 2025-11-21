Chuyên gia Malaysia nói thẳng, khuyên bóng đá nước này bỏ vụ kiện lên CAS

Phát biểu trên truyền thông Malaysia vào ngày 20/11, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá bang Kelantan (Malaysia), ông Husin Deraman nói thẳng: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không nên đưa vấn đề cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), tránh làm tổn hại thêm uy tín của chính mình”.

“Về mặt kỹ thuật, lời khuyên của tôi dành cho FAM là không cần phải kiện FIFA lên CAS vì FAM không có căn cứ để kiện. Tôi không thấy FAM có bất kỳ cơ sở nào để tiếp tục trình hồ sơ lên CAS”, TTK Liên đoàn Bóng đá bang Kelantan Husin Deraman nói thêm.

Chuyên gia Malaysia đánh giá FAM thiếu căn cứ để đưa vụ kiện lên CAS (Ảnh: NST).

Cũng theo khuyến cáo của vị quan chức bóng đá cấp địa phương này, FAM nên coi việc họ bị FIFA trừng phạt khi nhập tịch sai quy định cho nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel là một bài học, thay vì phản kháng.

Ông Husin Deraman chia sẻ tiếp: “FIFA luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các liên đoàn thành viên. Thế nên, trong vụ việc này, tốt hơn hết là FAM nên tuân thủ quyết định của FIFA”.

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp tại Đại học Malaya (Malaysia) bình luận: “Những phát hiện của FIFA trong vụ việc này đi xa hơn so với những gì mà FAM dự báo. Liên đoàn Bóng đá Malaysia cố gắng bác bỏ cáo buộc hành vi làm giả hồ sơ, thay bằng cụm từ "điều chỉnh hành chính". Cụm từ này không đúng bản chất vấn đề".

“Là bên bị cáo buộc sai phạm, FAM không thể hiện sự nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề, dù hành vi sai trái đã được nêu trong công bố của FIFA. Liên đoàn Bóng đá thế giới thẳng thừng bác bỏ các lập luận của FAM”, ông Faithal Hassan nói thêm.

Ngay đến người hâm mộ Malaysia hiện cũng phản đối FAM vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: Getty).

Tiếp theo, vị tiến sĩ kiêm giảng viên đại học ở Malaysia phân tích, những nhà điều hành bóng đá Malaysia đi từ cái sai này đến cái sai khác. Thậm chí, FAM cố gắng lấp liếm những sai phạm của mình.

Tiến sĩ Faithal Hassan chia sẻ: “Nhiều tháng trôi qua kể từ khi FAM bị phát hiện gian dối, họ vẫn chưa hề trừng phạt những người đáng ra phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. FIFA luôn lưu ý rằng họ xem sự chậm trễ nêu trên là vấn đề rất nghiêm trọng, trong việc kiểm soát nội bộ của FAM. Đặc biệt, đây lại là vụ việc liên quan đến sự liêm chính”.

“Thể thao hiện đại phải ưu tiên tính chuyên nghiệp và tính minh bạch. Đáng buồn thay, FAM không hề có những tiêu chí này, họ cũng không hề tỏ ra hối hận sau khi sai phạm. FAM nên chấm dứt việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Hậu quả của vụ việc hiện không chỉ dừng lại ở sự xấu hổ. Tham vọng bóng đá của Malaysia, từ vòng loại World Cup và Asian Cup đến uy tín quốc tế, đang bị cả thế giới nhìn vào. Ban lãnh đạo của FAM phải chịu trách nhiệm và phải có một cuộc cải tổ toàn diện, minh bạch ở FAM”, Tiến sĩ Faithal Hassan khẳng định.

Cũng theo ông Faithal Hassan, quyết định của FIFA, ban hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch và án phạt với FAM, sẽ mở đường cho một cuộc điều tra sâu hơn, về khâu quản trị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.