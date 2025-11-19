Bóng đá Malaysia rạn nứt vì cầu thủ nhập tịch, HLV phát biểu gây tranh cãi

Ngay ở trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal tối qua (18/11), trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) một nhóm cổ động viên (CĐV) Malaysia đã giăng biểu ngữ phản đối FAM, với nội dung: “Đừng cầm cố danh dự của cả nền bóng đá. Đấy không phải là điều có thể xem nhẹ, hãy kết thúc việc này ngay lập tức”.

CĐV Malaysia phản đối FAM vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: Getty).

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal diễn ra chỉ ít giờ sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tung bằng chứng, giải thích lý do vì sao họ bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

7 cầu thủ này bị FIFA giữ nguyên án phạt “treo giò” một năm. FAM bị FIFA xử phạt vì vi phạm Điều 22 Luật FIFA, về tội làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

Trong vài chục trang bằng chứng được FIFA công khai hôm qua, có đoạn tường thuật phiên điều trần giữa FIFA với một trong 7 cầu thủ nói trên. Cầu thủ này trong lúc chưa kịp suy nghĩ, đã phát biểu: “Ông tôi sinh ra ở Venezuela và bà tôi sinh ra ở Tây Ban Nha... Ý tôi là Malaysia, xin lỗi nhé”.

Sau những bằng chứng vững chắc từ FIFA, ngay đến truyền thông Malaysia cũng ngao ngán với cách làm việc của FAM. Tờ New Straits Times của Malaysia mô tả: “Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal hôm qua xuất hiện hình ảnh buồn, một số người hâm mộ Malaysia giương cao biểu ngữ phản đối FAM”.

HLV Pater Cklamovski của đội tuyển Malaysia không hài lòng khi bị phóng viên hỏi khó (Ảnh: The Star).

Còn tờ The Star tường thuật về việc một phóng viên Malaysia gần như đã chọc giận HLV của đội tuyển quốc gia Malaysia Peter Cklamovski, phóng viên này đề cập thẳng đến khả năng Malaysia có thể bị trừ điểm vì dùng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định tại vòng loại Asian Cup.

Ông Cklamovski tỏ ra không hài lòng với câu hỏi thẳng thắn này. Vị HLV người Australia gốc Macedonia trả lời phóng viên nói trên: “Anh thích đề cập đến vấn đề này lắm đúng không? Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy!”.

Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski còn có phát biểu được cho là đi hơi xa so với thực tế hiện nay của bóng đá Malaysia: “Suy nghĩ của tôi bây giờ là làm cách nào để đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tiếp theo (tháng 3/2026), đồng thời kết thúc vòng loại với vị trí dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup”.

“Hiện tại, tôi muốn tận hưởng những gì mà đội tuyển Malaysia làm được trong năm 2025. Chúng tôi bất bại nguyên một năm. Có lẽ đã 30-40 năm rồi, đội tuyển Malaysia mới không thua trận đấu nào trong suốt một năm. Tôi hy vọng thành tích đó sẽ khiến mọi người tự hào về chúng tôi”, HLV Peter Cklamovski khẳng định.