Chuyên gia Malaysia dự đoán về phán quyết cuối cùng của FIFA

Trong những ngày qua, FAM vẫn chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ. Việc FIFA trì hoãn đưa ra thông báo khiến cho dư luận và báo giới Malaysia tỏ ra sốt ruột.

Chuyên gia Datuk Jamal Nasir Ismail tin rằng FIFA sẽ không thay đổi án phạt với FAM (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Datuk Jamal Nasir Ismail cho rằng người hâm mộ Malaysia không cần phải thức đêm để theo dõi phán quyết. Bởi lẽ, nhiều khả năng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt với FAM.

Vị chuyên gia này cho biết: “Các bạn không cần thiết phải chờ đợi. Đừng hiểu phức tạp vấn đề. Hoàng thân Tunku Mahkota Ismail đã nói rằng FIFA sẽ không thay đổi quyết định. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này.

Vì vậy, tôi nghĩ các bạn không cần phải thức trắng đêm chờ đợi điều gì đó khác biệt. Chúng ta nên chấp nhận và có thái độ cởi mở với án phạt này”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Nếu kháng cáo thất bại ở FIFA thì FAM vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Điều quan trọng là người hâm mộ phải chuẩn bị tinh thần và chấp nhận kết quả”.

Trong khi đó, nhà báo Avineshwaran cho rằng việc FIFA trì hoãn công bố quyết định liên quan đến FAM không phải là tín hiệu tích cực khi cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới muốn dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của bóng đá Malaysia.

Ông nhận định: “Việc phải kéo dài thời gian công bố là vì FIFA muốn đưa ra kết luận chắc chắn và kỹ lưỡng trước khi công bố, đồng thời chuẩn bị cho khả năng FAM sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”.

Các cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia có nguy cơ mất sự nghiệp nếu án phạt cấm thi đấu 12 tháng được giữ nguyên (Ảnh: FAM).

Thực tế, trong tài liệu “Motivated Decision” dài 26 trang do FIFA ban hành, không có bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào được nêu ra về việc khi nào kết quả kháng cáo sẽ được công bố. Sự hiểu lầm được cho là bắt nguồn từ phát biểu của luật sư thể thao quốc tế Serge Vittoz, người đại diện cho FAM, trong buổi họp báo vào ngày 17/10, khi ông nói rằng kết quả kháng cáo sẽ được biết vào ngày 30/10.

Trước đó, trong buổi họp báo đặc biệt, Hoàng thân Tunku Mahkota Ismail cũng thừa nhận rằng FIFA khó có khả năng thay đổi phán quyết đối với án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia). Dù khả năng FIFA giảm nhẹ hình phạt với FAM vẫn có thể xảy ra nhưng không thể hủy bỏ hoàn toàn vì liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ của nhóm cầu thủ này.