Vì sao FIFA liên tục trì hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia?

Theo kế hoạch, thời hạn chót để FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 30/10. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã trì hoãn vì cần xem xét và xác minh thêm các tài liệu liên quan đến vụ việc.

Việc FIFA liên tục trì hoãn đưa ra phán quyết với Malaysia là điều bình thường (Ảnh: Getty).

Tờ New Straits Times thừa nhận người hâm mộ Malaysia hoang mang tột độ vì động thái của FIFA. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, người có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan tư pháp của FIFA, khẳng định động thái của cơ quan quyền lực bóng đá thế giới không phải là điều bất thường.

Vị luật sư này cho biết: “Việc FIFA chậm ra phán quyết không phải là bất thường. Đây có thể là giai đoạn xem xét mở rộng, khi Ủy ban kháng cáo của FIFA cần thêm thời gian đánh giá toàn bộ bằng chứng, lập luận pháp lý và các tài liệu mới từ hai phía”.

Ông Nik Erman lý giải rằng có nhiều yếu tố khiến tiến trình bị kéo dài: “Ủy ban kháng cáo của FIFA có thể đang yêu cầu thêm giải trình hoặc tài liệu từ các luật sư liên quan. Một số thành viên hội đồng có thể bận xử lý vụ việc khác hoặc có vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, việc các bên xin gia hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ cũng là chuyện bình thường”.

Theo luật sư này, Điều 60 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cho phép bên kháng cáo trong trường hợp này là FAM, được nộp bằng chứng bổ sung và đề xuất nhân chứng mới trong quá trình xét lại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi bổ sung đều phải tuân thủ thời hạn nghiêm ngặt. Đơn kháng cáo phải được nộp trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận quyết định ban đầu và các tài liệu, nhân chứng mới phải gửi trong vòng 5 ngày sau đó.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng (Ảnh: FAM).

Luật sư Nik Erman nói thêm: “Nếu FAM cho rằng họ đã nộp nhầm hoặc thiếu tài liệu, họ cần được phép nộp lại đúng hồ sơ. Đồng thời, họ có quyền phản bác kết luận của Ủy ban kỷ luật, nhất là về tính xác thực của các giấy tờ được cho là giả mạo”.

Theo luật sư Nik Erman, việc phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các bằng chứng và đánh giá các lập luận từ hai phía khiến quy trình kháng cáo tại FIFA thường mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Ông lý giải: “Khi một vụ việc liên quan đến tính pháp lý của giấy tờ cầu thủ và yếu tố nhân thân, mọi bước đều phải được kiểm chứng kỹ lưỡng. Đó là lý do FIFA cần thêm thời gian để đảm bảo phán quyết cuối cùng vừa chính xác, vừa công bằng”.