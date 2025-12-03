Báo Indonesia phản ứng mạnh sai sót nhầm quốc kỳ ở SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 đã mắc sai sót nghiêm trọng khi hiển thị nhầm quốc kỳ ở phần lịch thi đấu môn futsal nữ. Thay vì treo Quốc kỳ Thái Lan, ban tổ chức lại dùng Quốc kỳ Việt Nam. Trong khi đó, Quốc kỳ của Indonesia lại bị nhầm bằng Quốc kỳ của Lào.

Sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ trên trang chính thức của SEA Games (Ảnh: Matichon).

Trước tình hình đó, báo giới Indonesia đã phản ứng gay gắt. Tờ Kompas nhấn mạnh: “Sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ của ban tổ chức SEA Games 33 đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ báo giới và người hâm mộ Indonesia.

Nước chủ nhà Thái Lan vẫn chưa lên tiếng bình luận sau sự kiện này nhưng đây là sai sót không thể bào chữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia bị hiển thị nhầm quốc kỳ ở SEA Games. Tại SEA Games 2017 ở Malaysia, Quốc kỳ Indonesia bị in ngược ở trang 80 của cuốn sách hướng dẫn chính thức phát cho các quan chức trong lễ khai mạc tại sân vận động Bukit Jalil.

Thời điểm đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Imam Nahrawi đã lên án mạnh mẽ sự tắc trách của ban tổ chức.

“Tôi cho rằng đây là hành vi vô cùng cẩu thả và bất cẩn. Điều này làm tổn hại đến sự trang trọng của lễ khai mạc SEA Games 2017 vốn được hàng triệu người theo dõi. Chúng tôi chắc chắn sẽ gửi công hàm phản đối. Chúng tôi chờ lời xin lỗi trực tiếp từ Chính phủ Malaysia. Làm sao một sự kiện lớn và trọng đại như lễ khai mạc SEA Games lại có thể bị hoen ố bởi lỗi như thế này”, ông Imam Nahrawi nhấn mạnh.

Sự cố tương tự lặp lại tại SEA Games 2023 ở Campuchia, khi Quốc kỳ Indonesia một lần nữa bị hiển thị ngược trong phần trình chiếu trước lễ khai mạc, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Press Office of The Council of Ministers Cambodia.

Đại diện nước chủ nhà sau đó đã gửi lời xin lỗi đến Indonesia. Quyền Tổng thư ký Ủy ban Olympic Indonesia (NOC Indonesia) Harry Warganegara cũng đã bày tỏ sự phản đối bằng văn bản chính thức gửi tới ban tổ chức SEA Games 32.

Quốc kỳ Indonesia từng bị hiển thị nhầm ở SEA Games 2017 (Ảnh: Kompas).

Ông Harry Warganegara cho biết: “NOC Indonesia chính thức gửi công văn phản đối tới ban tổ chức SEA Games 32 vì đã treo sai Quốc kỳ Indonesia ngay trước lễ khai mạc SEA Games lần thứ 32 năm 2023 tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Phnom Penh.

Việc đặt ngược quốc kỳ của chúng tôi là không thể chấp nhận, bởi trước đó chúng tôi đã thông báo cho ban tổ chức SEA Games 32 về quy cách treo quốc kỳ đã được thống nhất. Chúng tôi hy vọng lỗi này sẽ được khắc phục trong lễ khai mạc và chờ đợi hành động nhanh chóng từ phía các bạn”.

Trong khi đó, tờ Super Ball nhấn mạnh: “Đây là sự cố đáng xấu hổ. Quốc kỳ Indonesia đã bị hiển thị nhầm thành Quốc kỳ Lào, còn Quốc kỳ Thái Lan cũng bị hiển thị sang Quốc kỳ Việt Nam.

Tệ hơn nữa, sai sót nghiêm trọng này xuất hiện ngay trên trang chính thức của SEA Games 33, nơi đáng ra phải đăng tải thông tin chính xác. Sự cố này khiến cho người hâm mộ Indonesia cũng như Đông Nam Á vô cùng tức giận. Ban tổ chức SEA Games 33 đã mắc sai lầm ngay khi giải đấu còn chưa diễn ra”.