Chốt danh sách đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 33

7 tuyển thủ của đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 33, gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân.

VĐV Nguyễn Anh Minh (VGA).

Đây là lực lượng được lựa chọn kỹ lưỡng từ các giải đấu quốc gia và qua sự đánh giá chuyên môn của Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam, với kỳ vọng tiếp nối thành công lịch sử tại kỳ SEA Games gần nhất.

Môn golf sẽ diễn ra từ ngày 11/12 đến 14/12 tại Chonburi. Ở SEA Games lần này, các VĐV trong môn golf sẽ tranh 4 bộ huy chương, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Lê Nguyễn Minh Anh (Ảnh: VGA).

Theo ông Nguyễn Thái Dương, lãnh đội của đội tuyển golf Việt Nam, mục tiêu của đoàn tại SEA Games lần này là phấn đấu giành huy chương.

Về lộ trình chuẩn bị, ông Dương cho biết đội sẽ sang Thái Lan trước 5 ngày trước ngày thi đấu, để có thời gian tập luyện và làm quen sân.