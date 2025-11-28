Sáng 28/11, lễ ra mắt đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã diễn ra ở Hà Nội. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu hành trình vươn mình của Audition - từ một trò chơi giải trí quen thuộc chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử (Esports) trình diễn, được trao huy chương riêng biệt trên đấu trường khu vực.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam đã tiến hành tuyển chọn khắt khe VĐV từ các giải đấu trong nước với những cái tên bao gồm: VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương); VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang); VN_Hare (Roãn Công Thành); VN_Linhh (Tô Ý Linh); VN_Giyu (Nguyễn Văn Huy); VN_NguyenNgoc (Nguyễn Hồng Ngọc).

Ban huấn luyện, quản lý và các vận động viên đội tuyển Esports Audition Việt Nam dự SEA Games 33. (Ảnh: VTC)

Tại SEA Games 33, Đội tuyển Esports Audition Việt Nam sẽ tranh tài ở ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam-nữ phối hợp. Các đối thủ lần này đến từ những quốc gia trong khu vực là Thái Lan, Lào và Philippines.

Đặc biệt hơn đó là bộ trang phục ingame thi đấu dành riêng cho đội tuyển tại SEA Games 33 lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: nam mặc áo tấc, nữ diện áo yếm và áo tứ thân cách điệu, tông màu hồng-xanh chủ đạo từ hoa sen Việt Nam.

Điều này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Esports Việt Nam mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp hóa của bộ môn, cũng như sự lan tỏa văn hóa Việt ra quốc tế thông qua môi trường số như tựa game Audition.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, bày tỏ sự tin tưởng các VĐV sẽ thi đấu hết mình, mang lại thành tích cho Việt Nam tại đấu trường khu vực. Sau SEA Games 33 tại Thái Lan, Cục trưởng mong muốn, Audition sẽ tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức, để hướng tới mỗi VĐV trở thành một đại sứ, lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của văn hóa, con người Việt Nam ra quốc tế.

Tại sự kiện, Tổng Công ty VTC cũng chính thức công bố thông tin về việc hợp tác với Cục TDTT Việt Nam xây dựng và phát triển Hệ thống Kênh Thể thao Việt Nam trên nền tảng số phục vụ mục tiêu quảng bá hình ảnh Thể thao Việt Nam cả ở trong nước và đấu trường quốc tế. Giai đoạn trước mắt, Kênh sẽ tập trung quảng bá các hoạt động và thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Các nội dung thi Audition sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12 tại Bangkok (Thái Lan). Audition là một nội dung biểu diễn trong bộ môn Esports, lần đầu xuất hiện ở kỳ SEA Games 33.