Chính phủ Malaysia vào cuộc, quyết mạnh tay với sai phạm nhập tịch cầu thủ

Trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia hôm thứ năm (21/11), Thủ tướng Malaysia Seri Anwar Ibrahim nói: “Hãy cứ điều tra, đó là chỉ thị. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề cầu thủ nhập tịch tại nội các Malaysia”.

“Chúng tôi sẽ để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tự bảo vệ mình và để cho quá trình điều tra, xét xử vụ việc diễn ra đúng trình tự. Nhưng chúng tôi sẽ có hành động kiên quyết. Có thể đây sẽ là quyết định khó khăn cho FAM.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim chỉ thị xử lý mạnh tay vụ cầu thủ nhập tịch bị FIFA công bố sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: VFF).

Chúng tôi cũng hoàn toàn không nghi ngờ uy tín của FIFA. Tuy nhiên, các quyết định của chúng tôi cũng không thể chỉ dựa trên FIFA. Về điểm này, lập trường của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh rất đúng đắn, bộ sẽ hành động rõ ràng, theo đúng quy định và luật pháp”.

Tiếp lời Thủ tướng Seri Anwar Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh kêu gọi kiểm tra chặt chẽ hơn các cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, bà Hannah Yeoh hé lộ sẽ trao cho các ủy viên thể thao vai trò giám sát, để đảm bảo cuộc điều tra độc lập về FAM diễn ra kỹ lưỡng. Việc này nhằm cải cách mạnh mẽ Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Vị Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia nói: “Chúng ta không thể để cho sự việc tương tự xảy ra một lần nữa. Tôi đã yêu cầu ủy viên thể thao Arrifin Ghani báo cáo các phát hiện của ông ấy và thực hiện các bước cần thiết. Đây là một phần của việc tăng cường quản trị”.

“Trong tương lai, Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) phải xem xét kỹ lưỡng các vận động viên (VĐV) sinh ra ở nước ngoài, rằng những VĐV đó có thực sự cần thiết cho các đội tuyển hay không, rồi mới báo cáo lên Bộ Nội vụ Malaysia. Chúng ta cần thành tích thực chất chứ không phải sự nhảy vọt thiếu căn cơ”, bà Hannah Yeoh nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh đề cập đến lỗ hổng pháp lý trong việc xem xét lý lịch các cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Bernama).

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh đề cập đến lỗ hổng trong hệ thống cho phép các trường hợp nhập tịch đáng ngờ được tiến hành, mà không bị giám sát chặt chẽ.

Chưa hết, người đứng đầu ngành thể thao của Malaysia thậm chí nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất cho bóng đá Malaysia, trong trường hợp FAM thua kiện ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Bà Hannah Yeoh chia sẻ: “Nếu CAS bác bỏ đơn kiện của FAM, FIFA và AFC có thể áp dụng các hình phạt khắc nghiệt hơn so với các khoản tiền phạt và án treo giò hiện có đối với FAM (bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,6 tỷ đồng) và các cầu thủ (mỗi người bị treo giò một năm, bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 66 triệu đồng)”.

“Thời gian qua, Chính phủ Malaysia không thể can thiệp vào công việc của FAM, vì nếu Chính phủ làm điều đó, bóng đá Malaysia có thể bị FIFA đình chỉ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tăng cường quản trị FAM, thông qua các hệ thống hiện có”, vẫn là lời của bà Hannah Yeoh.