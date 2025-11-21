Bóng đá Đông Nam Á thắng lớn ở vòng loại châu Á, đồng loạt tăng hạng FIFA

Thành công nhất ở loạt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra trong những ngày giữa tuần này, là đội tuyển Singpaore. Đội bóng đảo quốc sư tử có chiến thắng 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) ngay trên sân đối phương.

Chiến thắng này giúp cho Singapore có suất dự vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á sau đây hai năm. Lần gần nhất và duy nhất, tính đến trước kỳ giải hiện nay, Singapore được dự VCK Asian Cup là vào năm 1984, với tư cách chủ nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ vượt qua vòng loại giải đấu này.

Singapore tăng hạng mạnh nhờ thành tích lịch sử vượt qua vòng loại Asian Cup (Ảnh: FAS).

Nhờ thành tích lịch sử này, đội tuyển Singapore tăng đến 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 155 lên hạng 151, hạng 6 Đông Nam Á. Họ được cộng thêm 9,94 điểm so với tháng trước. Tổng điểm tháng 11 của Singapore là 1.040.

Nhưng Singapore vẫn chưa tăng hạng mạnh bằng Philippines. Đội bóng này tăng đến 5 bậc, từ hạng 141 lên hạng 136, hạng 5 Đông Nam Á. Đội tuyển Philippines được cộng thêm 9,51 điểm, họ hiện có tổng điểm là 1.091.

Philippines cũng đang ở rất gần suất dự VCK Asian Cup 2027. Hôm 18/11, Philippines thắng Maldives 2-0. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa trước Tajikistan vào tháng 3/2026, Philippines sẽ chính thức có vé vào VCK giải châu Á.

Đội tăng hạng mạnh thứ 3 trong khu vực là Malaysia. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tăng 2 bậc, từ hạng 118 lên hạng 116 FIFA, hạng 3 Đông Nam Á. Malaysia được cộng thêm 6,88 điểm sau trận thắng Nepal 1-0 ngày 18/11. Họ hiện có 1.168 điểm.

Các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Lào, mỗi đội tăng một bậc. Đội tuyển Việt Nam tăng từ hạng 111 lên hạng 110 FIFA, hạng nhì Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam hiện có 1.184 điểm.

Đội tuyển Việt Nam cũng tăng hạng (Ảnh: AFC).

Thái Lan từ hạng 96 lên hạng 95 thế giới, đứng đầu Đông Nam Á. Thái Lan hiện có 1.243 điểm. Còn đội tuyển Lào từ hạng 188 lên hạng 187 FIFA, hạng 9 Đông Nam Á. Đội tuyển Lào hiện có 877 điểm.

Điều đáng chú ý, dù đội tuyển Lào thua đội tuyển Việt Nam 0-2 ngày 19/11, nhưng đội bóng xứ sở triệu voi không bị FIFA trừ điểm.

Các đội không tăng, không tụt hạng trong khu vực có Indonesia (hạng 112 FIFA, hạng 4 Đông Nam Á, 1.145 điểm), Myanmar (hạng 163 FIFA, hạng 7 Đông Nam Á, 991 điểm) và Campuchia (hạng 179 FIFA, hạng 8 Đông Nam Á, 912 điểm).

Ba đội này không có các trận đấu quốc tế chính thức trong tháng 11. Indonesia đã giành quyền vào VCK Asian Cup 2027, thông qua chiếc vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Campuchia đã bị loại trước vòng loại thứ 3 giải châu Á. Còn trận đấu giữa Myanmar và Afghanistan tại bảng E vòng loại, được dời đến tháng 3/2026.

Chỉ có hai đội ở Đông Nam Á tụt hạng trong tháng 11, đó là Brunei và Timor Leste. Đội tuyển Brunei tụt 4 bậc, từ hạng 185 xuống hạng 189 FIFA, hạng 10 khu vực (876 điểm). Còn Timor Leste tụt một bậc, từ hạng 197 xuống hạng 198 FIFA, hạng 11 Đông Nam Á (836 điểm).