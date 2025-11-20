Bê bối cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể bị điều tra theo hướng hình sự

Trước đó, Ban thư ký FIFA đã thông báo đến các quốc gia có liên quan, gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha (các quốc gia là gốc gác của 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel) và Malaysia (quốc gia mà các cầu thủ được nhập tịch).

Trong thông báo của mình, Ban thư ký FIFA lưu ý rằng hành vi làm giả giấy tờ là hành vi cấu thành nên tội hình sự ở các quốc gia nói trên.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết sẽ báo cáo vấn đề cầu thủ nhập tịch trước Quốc hội Malaysia (Ảnh: Bernama).

Sau khi nhận được thông tin từ FIFA, Bộ Nội vụ Malaysia có thể vào cuộc, điều tra sâu hơn về hành vi vi phạm của những người có liên quan và những người đứng đằng sau vụ việc đang khiến bóng đá Malaysia rúng động.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khi trả lời truyền thông nước này hôm qua (19/11), nói: “Tôi đã liên hệ với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail về vấn đề này. Có lẽ ông ấy đang xem xét lại toàn bộ vấn đề. Tôi vẫn đang chờ thông tin cập nhật từ ông ấy”.

“Bất kỳ yếu tố hình sự nào phát sinh từ vụ bê bối làm giả hồ sơ bóng đá đều thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ (KDN). FIFA đã có thông báo cho một số quốc gia về hành vi sai trái trong việc làm giả giấy tờ, liên quan đến các cầu thủ nhập tịch”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh nói thêm.

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch Malaysia đã vượt khỏi phạm vi bóng đá (Ảnh: NST).

Cũng theo bà Hannah Yeoh, vấn đề cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt không còn gói gọn trong phạm vi bóng đá, mà đã trở thành vấn đề xã hội nóng bỏng tại Malaysia. Vấn đề này sẽ được trình bày tại Quốc hội Malaysia.

Bà Hannah Yeoh cho biết: “Tôi đang xem xét phán quyết của FIFA liên quan đến đơn kháng cáo của FAM. Tất cả những điều này sẽ được tôi trả lời tại Quốc hội Malaysia vào hôm nay (20/11)”.

Cũng liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả, hiện có đến hai Ủy ban điều tra độc lập, làm nhiệm vụ điều tra. Một ủy ban thuộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một ủy ban thuộc Cơ quan Liêm chính Malaysia (EAIC).

Cách làm việc của những ủy ban này, cũng như của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia là vừa đảm bảo không để lọt những người đứng đằng sau vụ việc, vừa không can thiệp vào các quyết định của bóng đá Malaysia, tránh vi phạm điều lệ của FIFA và AFC.