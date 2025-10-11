Chỉ trích FAM vì vụ cầu thủ nhập tịch, HLV Malaysia có thể mất việc

Sau trận đấu với đội tuyển Lào tối 9/10, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski nói: “Tất cả những rắc rối liên quan đến cầu thủ nhập tịch Malaysia, bị FIFA xử phạt, đều do FAM mà ra. Cho dù là việc nộp sai hồ sơ hay bất cứ chuyện gì khác đi chăng nữa, đều là lỗi của FAM”.

Phát biểu này của HLV Peter Cklamovski lập tức tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Malaysia và xuất hiện luồng ý kiến gây áp lực khá lớn, buộc FAM phải xử lý vị HLV của đội tuyển quốc gia Malaysia.

HLV Peter Cklamovski vừa chỉ trích FAM (Ảnh: NST).

Chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli của Malaysia bình luận: “Là một HLV chuyên nghiệp, lẽ ra ông ấy chỉ nên tập trung vào công việc chuyên môn. Vì vậy, khi Peter Cklamovski muốn nói gì đó về FAM, ông ấy chỉ được nói trong nội bộ”.

“Đây không phải lần đầu ông Peter Cklamovski phát biểu thiếu kiểm soát. Cách đây không lâu, vị HLV này từng nói rằng có người muốn phá hoại đội tuyển Malaysia. Những phát biểu như thế chẳng giúp ích gì cho đội bóng trong giai đoạn hiện tại”, chuyên gia Pekan Ramli nói thêm.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia nói thẳng: “Liệu Liên đoàn bóng đá Malaysia có trừng phạt HLV Peter Cklamovski vì những chỉ trích của ông ấy nhằm vào FAM?”.

Đội tuyển Malaysia vẫn có nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

“Cộng đồng bóng đá trong nước đang đặt câu hỏi nêu trên cho FAM. Bản thân HLV Peter Cklamovski đã vi phạm kỷ luật và điều lệ của FAM. Quy tắc này là bất kỳ HLV hoặc cầu thủ, quan chức nào làm mất uy tín và làm hoen ố hình ảnh của FAM đều phải đối mặt với các hình thức kỷ luật.

Đặc biệt, những phát ngôn và các bình luận được đưa ra giữa chốn công cộng, ở một buổi họp báo chính thức càng cần phải nghiêm túc. Nếu FAM áp dụng đúng kỷ luật, ông Peter Cklamovski có thể đối mặt với việc bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị đình chỉ công việc”, tờ New Straits Times bình luận thêm.

Trước đó, FIFA đã cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, vì sử dụng hồ sơ giả. Đội tuyển Malaysia tạm thời không được sử dụng 7 cầu thủ này cho đến hết vòng loại Asian Cup 2027, chờ cho đến khi có kết quả kháng cáo.

Sau khi bị FIFA xử phạt, FAM cho biết họ nộp sai hồ sơ vì khâu hành chính. Tuy nhiên, phía FIFA chưa đồng ý với lập luận này. Còn HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia bình luận rằng cho dù là sai sót ở khâu hành chính, thì đấy vẫn là lỗi của FAM.