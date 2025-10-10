3 đội tuyển Đông Nam Á có cơ hội lớn tại vòng loại Asian Cup 2027

Loạt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 chứng kiến niềm vui kép của đội tuyển Thái Lan. Tại bảng D, Thái Lan giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc).

Cùng lúc đó, Sri Lanka bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước đội đầu bảng Turkmenistan. Những kết quả này giúp cho đội tuyển Thái Lan san bằng điểm số với đội bóng Trung Á, đối thủ mà Thái Lan từng thua ở lượt trận thứ hai với tỷ số 1-3.

Chanathip Songkrasin ghi bàn, giúp đội tuyển Thái Lan áp sát ngôi đầu bảng D (Ảnh: FAT).

Hiện tại, 3 đội tuyển Thái Lan, Sri Lanka và Turkmenistan có cùng 6 điểm qua 3 lượt trận. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu này, do kém Turkmenistan và Sri Lanka chỉ số phụ.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn còn các trận đối đầu trực tiếp với Sri Lanka và Turkmenistan ở hai lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3, nên họ vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết, để giành lấy ngôi đầu bảng này.

Ở bảng A, Philippines giữ ngôi đầu bảng, sau chiến thắng 4-1 trước Timor Leste tối qua (9/10). Với chiến thắng này, Philippines có 7 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng Tajikistan, nhưng Philippines xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

Giống như Thái Lan ở bảng D, Philippines còn trận đối đầu trực tiếp với Tajikistan vào tháng 3/2026, nên đội bóng Đông Nam Á vẫn còn quyền tự quyết.

Còn tại bảng F, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng nhì bảng, với 6 điểm sau 3 lượt trận. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) thắng Nepal 3-1 tối qua. Trong khi đó, Malaysia thắng Lào 3-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng đấu này, với 9 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tràn đầy cơ hội vào VCK Asian Cup 2027, nếu như Malaysia chính thức bị trừ điểm (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên, vị trí của Malaysia chỉ là tạm thời. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya đã bị FIFA xác định có cầu thủ sai tư cách được sử dụng, trong các trận đấu với Nepal (ngày 25/3) và đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6).

Làng cầu châu Á đang chờ thời điểm chính thức Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu nói trên (nếu họ kháng cáo thất bại tại FIFA). Nếu bị xử thua, Malaysia sẽ mất ngôi đầu bảng F và vị trí này sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Ở bảng B, Brunei thua nhẹ nhàng Yemen 0-2 vào chiều qua. Brunei đang đứng thứ 3 bảng đấu này, với 3 điểm sau 3 trận. Họ xếp trên Bhutan (một điểm).

Tại bảng C, Singapore hòa 1-1 với Ấn Độ trên sân nhà. Đội bóng đảo quốc sư tử có 5 điểm sau 3 trận, xếp thứ nhì bảng C, kém đội đầu bảng Hong Kong (Trung Quốc) hai điểm.

Cơ hội giành lấy ngôi đầu bảng và giành vé vào VCK giải châu Á của Singapore vẫn còn, nhưng vấn đề với đội này là phong độ của họ không ổn định.

Còn tại bảng E, Myanmar thua đậm Syria đến 1-5, trong trận đấu diễn ra trên sân trung lập tại Saudi Arabia. Vì trận thua này, Myanmar phải xếp sau Syria trên bảng xếp hạng. Đội bóng Đông Nam Á có 6 điểm, đội bóng Tây Á có 9 điểm.

Myanmar còn trận lượt về với Syria trên sân nhà, nhưng họ khó mà lật ngược tình thế sau đây ít ngày, vì đã để thua quá đậm ở trận lượt đi.