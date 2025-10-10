Cầu thủ nhập tịch Malaysia lạc quan về khả năng kháng án thành công

Imanol Machuca là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng, vì sử dụng hồ sơ giả để có quốc tịch và được thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau những ngày ở lại Malaysia để lo thủ tục kháng cáo lên FIFA, Imanol Machuca đã trở về Argentina, nơi anh được sinh ra và đang khoác áo CLB Velez Sarsfield của xứ sở Tango.

Tiền đạo gốc Argentina Imanol Machuca tự tin vào khả năng bóng đá Malaysia kháng cáo thành công (Ảnh: NST).

Theo những thông tin mà Imanol Machuca chia sẻ với HLV của mình, ông Guillermo Barros Schelotto, quá trình bàn bạc giữa anh và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) diễn ra suôn sẻ, anh lạc quan về khả năng kháng án thành công.

HLV Guillermo Barros Schelotto thay mặt Imanol Machuca, trả lời giới truyền thông: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy về vấn đề kháng án. Cậu ấy đã xong việc và đang trên đường trở lại Argentina. Dự kiến Imanol Machuca sẽ về đến đây vào ngày thứ bảy tuần này”.

“Cậu ấy lạc quan về tình hình hồ sơ nhập tịch Malaysia của cậu ấy. Phía Imanol Machuca và FAM đã tìm ra lời giải thích hợp lý về những sai sót của họ trước đó. Họ hy vọng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ đồng ý với những giải trình này và cho phép Imanol Machuca thi đấu trở lại.

Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của FIFA. Chừng nào FIFA chưa có những bước phản hồi tiếp theo, chúng tôi chưa thể quyết định được gì cả. Cho đến thời điểm FIFA có phán quyết mới, Imanol Machuca vẫn chưa được thi đấu trở lại”, HLV Guillermo Barros Schelotto của CLB Velez Sarsfield nói thêm.

Cầu thủ nhập tịch của Malaysia lo thủ tục kháng án trong những ngày qua (Ảnh: NST).

Ngày 26/9, FIFA ra án phạt treo giò 12 tháng đối với Imanol Machuca và 6 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Những cầu thủ này bị kết luận sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Đến ngày 6/10, FIFA tung ra 19 trang tài liệu, trong đó có đoạn chứng minh rằng ông hoặc bà của 7 cầu thủ nêu trên sinh ra tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, thay vì sinh ra ở Malaysia, theo như hồ sơ mà FAM nộp cho FIFA.

FIFA hiện gia hạn thời gian kháng cáo cho FAM và 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Đấy cũng là lý do mà thời gian qua, 7 cầu thủ này về Malaysia, lo thủ tục kháng cáo. Nếu kháng cáo ở FIFA thất bại, họ có thể kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Nếu vẫn tiếp tục thất bại, nhóm 7 cầu thủ này cùng với FAM và đội tuyển Malaysia có thể nhận các án phạt bổ sung từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trong đó có việc bị loại khỏi Asian Cup 2027.