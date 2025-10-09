Chanathip tỏa sáng, Thái Lan thắng tưng bừng ở vòng loại Asian Cup 2027

Tiếp đón đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà Rajamangala diễn ra vào tối 9/10, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết diễn ra tại Saudi Arabia.

Tin vui với "Bầy voi chiến" khi trước đó ít giờ, đội tuyển Sri Lanka gây sốc khi đánh bại đội tuyển đang đứng đầu bảng là Turkmenistan với tỷ số 1-0, khiến cục diện bảng D trở nên khó lường.

Chanathip (số 18) góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Thái Lan trước tuyển Đài Loan (Ảnh: FAT).

Chỉ 6 phút sau khi bóng lăn, đội chủ nhà đã gây sức ép mạnh mẽ khi Charoensak Wongkorn dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Huang Chiu Lin vẫn kịp đổ người cản phá.

Phút 25, đội tuyển Thái Lan có cơ hội phản công, Charoensak Wongkorn đi bóng trước khi chuyền ngược cho Chanathip Songkrasin dứt điểm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, tuyển Thái Lan vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, buộc cả hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cục diện ở hiệp 2 cũng giống như hiệp 1 khi tuyển Thái Lan tổ chức tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Tuy nhiên khâu dứt điểm của đội chủ nhà đã cải thiện rõ rệt khi họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 50, với pha lập công của Seksan Ratri sau khi dứt điểm bằng đầu không cho thủ thành Huang Chiu Lin có cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn nhưng đội tuyển Đài Loan không thể tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà, khi tuyển Thái Lan kiểm soát thế trận rất tốt, đặc biệt là khả năng cầm bóng ở tuyến giữa.

Cảm xúc của Chanathip sau khi ghi bàn (Ảnh: FAT).

Phút 78, từ một quả đá phạt của đội nhà, Sringkarn Promsupa đánh đầu thuận lợi cho Chanathip Songkrasin băng vào dứt điểm giúp tuyển Thái Lan vượt lên dẫn trước 2 bàn.

Những phút còn lại, tuyển Đài Loan bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng và chấp nhận để thua với tỷ số chung cuộc 0-2. Mặc dù đánh bại Đài Loan nhưng tuyển Thái Lan vẫn xếp thứ 3 trên bảng khi cùng có 6 điểm như Turkmenistan và Sri Lanka nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.