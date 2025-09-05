Đội tuyển Thái Lan và Malaysia cùng thắng trong các trận giao hữu

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Fiji thuộc bán kết King’s Cup 2025, giải đấu giao hữu mang tính truyền thống của bóng đá Thái Lan.

Thái Lan vượt qua đội tuyển Fiji ở bán kết King's Cup (Ảnh: FAT).

Trước đối thủ Fiji bị đánh giá yếu hơn hẳn, Thái Lan không mấy khó khăn để giành chiến thắng đậm 3-0.

Những người ghi bàn cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng trong trận đấu này là Benjamin Davies ở phút 11, Poeiphimai ở phút 17 và Arjvirai ở phút 47.

Chiến thắng này đưa đội tuyển Thái Lan vào chơi trận chung kết Kings’s Cup gặp Iraq. Ở trận bán kết còn lại, Iraq thắng đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) 2-1.

Malaysia vượt qua Singapore trong trận giao hữu (Ảnh: FAM).

Trận chung kết giữa đội tuyển Thái Lan và Iraq sẽ diễn ra tối 7/9, trên sân vận động tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).

Trong khi đó, một trận đấu giao hữu khác cũng rất đáng chú ý, cũng diễn ra trong tối qua, giữa đội tuyển Malaysia và Singapore. Hai đội thi đấu trên sân Bukit Jalil, tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Kết quả, đội tuyển Malaysia thắng 2-1. Những người ghi bàn cho Malaysia là Stuart Wilkin ở phút 27 và Joao Figueiredo ở phút 54. Còn người ghi bàn gỡ cho đội tuyển Singapore là Ilhan Fandi.