Đá thô bạo khiến Chanathip nhập viện, cầu thủ Iraq bị chỉ trích dữ dội

"Đội tuyển Thái Lan đã chơi rất tốt. Thay mặt người dân Iraq xin được gửi lời xin lỗi tới Chanathip. Đó là một tình huống không cần thiết bởi Ali, xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp", tài khoản Hasan Hadam đến từ Iraq bày tỏ trên trang Asean Football sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Iraq trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết giải giao hữu King's Cup diễn ra vào tối 8/9.

Mohanad Ali đá cực mạnh vào chân trái của Chanathip trong tình huống tranh bóng từ giữa sân (Ảnh: Thairath).

Sự cố xảy ra vào cuối trận đấu khi Mohanad Ali, tiền đạo số 10 của đội tuyển quốc gia Iraq, có pha vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin, tiền vệ kiêm đội trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Pha vào bóng thô bạo khiến "Messi Thái Lan" gặp chấn thương nặng ở đầu gối, buộc anh phải rời sân ngay lập tức bằng cáng. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ali và đuổi anh khỏi sân.

Cầu thủ Thái Lan xô xát với cầu thủ Iraq sau khi Chanathip bị chơi xấu (Ảnh: Thairath).

Một loạt cầu thủ Thái Lan, từ dự bị lẫn đang thi đấu đã lao về phía Ali để bày tỏ sự giận dữ và tạo ra màn xô xát giữa hai đội. Cuộc xô xát được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó một cầu thủ Iraq đấm mạnh vào người thành viên ban huấn luyện đội chủ nhà.

Các cầu thủ đội khách cũng chạy tới bảo vệ Ali, và đưa anh sớm rời khỏi sân để tránh bị tấn công. Sau đó, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

Đáng tiếc dù được chơi hơn tới 2 người (Frans Putros cũng nhận thẻ đỏ ở phút 76), đội tuyển Thái Lan vẫn không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa sau khi bị thủng lưới ở phút 75 do Ibrahim Bayesh của tuyển Iraq lập công, chấp nhận giành vị trí Á quân của giải đấu.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự tức giận mạnh mẽ với tiền đạo Mohannad Ali khi khiến Chanathip có nguy cơ giải nghệ vì chấn thương.

"Đó chỉ là một tình huống tranh chấp bóng từ giữa sân, không có quá nguy hiểm với khung thành của Iraq. Nhưng anh ta đã chơi bóng một cách xấu xí ở một giải đấu mang tính chất giao hữu. Thật đáng hổ thẹn", tài khoản Rezky Fahrizal Firdaus đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Cậu ta đang đá bóng hay đá người. Không hiểu cậu ta suy nghĩ như thế nào để có hành động chơi xấu đến như vậy", tài khoản Mar Celo bình luận.

"Tiền đạo của Iraq vào bóng quá nguy hiểm. Thật kinh hãi trong một trận đấu giao hữu. Nếu Liên đoàn bóng đá Iraq không xử phạt nặng cầu thủ này, Thái Lan đừng bao giờ mời đội tuyển họ đá giao hữu nữa", tài khoản Mac TB nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ngôi sao của tuyển Thái Lan Suphanat cũng đã bày tỏ trên mạng xã hội với tiêu đề "Chơi bẩn" để bênh vực đàn anh Chanathip sau tình huống xấu xí của tiền đạo Iraq.

Thông tin cập nhật mới nhất, Chanathip đã lên tiếng trấn an người hâm mộ sau sự cố gặp phải ở trận chung kết King's Cup. "Mọi người đã chiến đấu hết mình, nhưng có thể đã có một số sai lầm cần được sửa chữa.

Trong sự nghiệp bóng đá của mình, tôi chưa bao giờ bị vào bóng thô bạo đến mức này. May mắn thay, tôi không phát hiện bất kỳ chấn thương nào ở gân hay cơ. Nhưng tôi phải kiểm tra kỹ hơn ở bệnh viện".

"Tôi đã tức giận, nhưng có lẽ anh ta cảm thấy tội lỗi vì pha vào bóng, nhất là khi chúng tôi không có xung đột nào trước đó. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì đã không thể bảo vệ chức vô địch. Tôi muốn mọi người hãy ủng hộ lẫn nhau", đội trưởng của "Bầy voi chiến" nói thêm.