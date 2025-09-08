Chanathip lên tiếng sau khi bị cầu thủ Iraq chơi thô bạo

Tại trận chung kết King’s Cup tối 7/9, đội tuyển chủ nhà Thái Lan đã không thể bảo vệ chức vô địch trên sân nhà sau khi để thua Iraq với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của trận đấu không phải là bàn thắng duy nhất của Mohanad Ali mà là tình huống cầu thủ này có hành động xấu xí với tiền vệ Chanathip bên phía Thái lan.

Phút 90+4, Chanathip nỗ lực đi bóng qua Ali nhưng bị cầu thủ của Iraq cố tình sút vào chân khiến “Messi Thái” nằm sân đau đớn. Pha phạm lỗi khiến Chanathip phải rời sân bằng cáng, trong khi Ali cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân sau pha triệt hạ đối thủ.

Chanathip xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì không thể giành chức vô địch King's Cup (Ảnh: FA Thailand).

Đội tuyển Thái Lan đã không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch King’s Cup trên sân nhà. Không chỉ mất danh hiệu, họ còn có nguy cơ tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Với kết quả thất vọng này, tương lai của HLV Masatada Ishii đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết và đối diện nguy cơ bị sa thải.

Khi trận đấu kết thúc, Chanathip đã có thể đi lại bình thường và ra khán đài tri ân các CĐV. Tuy nhiên tính chất thô bạo của pha phạm lỗi vẫn khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan cảm thấy vô cùng lo lắng cho tình hình của Chanathip.

Ngay khi có kết quả về chấn thương, ngôi sao 31 tuổi của “Voi chiến” lập tức thông báo đến người hâm mộ.

“Trong sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ bị chơi xấu đến mức như vậy. Sau pha bóng đó rất nhiều lời hỏi thăm cũng như động viên từ đồng đội gửi đến tôi. May mắn chỉ là chấn thương cơ, nhưng tôi sẽ phải đi kiểm tra kỹ hơn. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng có lẽ anh ta (Mohanad Ali) cũng thấy hối hận.

Anh ta còn chưa nói lời xin lỗi. Điều này không nên xảy ra trong một trận bóng đá, nhất là khi đội họ đang nắm lợi thế, còn chúng tôi thì không hề chơi thô bạo. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống như vậy", Chanathip chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc.

Về phần mình, đội trưởng đội tuyển Thái Lan cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ về trận thua: “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không thể bảo vệ danh hiệu. Tôi mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ và động viên. Sự khích lệ rất quan trọng.

Tôi thay mặt các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện gửi lời xin lỗi. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện hơn nữa, từ HLV cho đến các cầu thủ trẻ. Toàn đội đã chiến đấu hết mình, nhưng vẫn có những sai sót nhỏ cần khắc phục", Chanathip nói.