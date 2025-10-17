Chốt thời điểm FIFA ra phán quyết với bóng đá Malaysia vụ cầu thủ nhập tịch

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA tuyên bố “treo giò” 12 tháng, đối với 7 cầu thủ Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những người này sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch.

Phán quyết dành cho bóng đá Malaysia sẽ có vào ngày 30/10 (Ảnh: FAM).

Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Ngày 14/10, FAM làm đơn kháng cáo lên FIFA, với hy vọng thay đổi phán quyết nói trên.

Hiện tại, điều mà dư luận bóng đá Malaysia cũng như người hâm mộ và giới bóng đá ở châu Á quan tâm, đó là kết quả của việc kháng cáo này.

Về vấn đề này, người đứng đầu vụ kháng cáo của FAM Serge Vittoz cho biết: “Ủy ban kháng cáo của FIFA sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của FAM vào ngày 30/10”.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ biết số phận của mình vào cuối tháng này (Ảnh: ASEAN Football).

“Hết ngày nói trên hoặc một ngày ngay sau đó, sẽ có phán quyết từ FIFA. Nếu các cầu thủ Malaysia và FAM không hài lòng với phán quyết của Liên đoàn Bóng đá thế giới, họ có thể đưa vụ việc này lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS)”, ông Serge Vittoz.

Nếu FAM và các cầu thủ có liên quan kháng cáo thành công, họ sẽ được tuyên trắng án.

Ngược lại, nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia và nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel kháng cáo bất thành, và họ tiếp tục thua kiện ở CAS, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027.

Hai trận đấu mà đội tuyển Malaysia bị xác định sử dụng cầu thủ không đúng quy định là các trận gặp Nepal ngày 25/3 (Hector Hevel) và trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 (toàn bộ 7 cầu thủ nói trên). Cả hai trận đấu này đều diễn ra trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.