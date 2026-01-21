Cầu thủ U23 Trung Quốc thẳng thắn chỉ ra vấn đề của U23 Việt Nam

Ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc. Với kết quả này, U23 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết, còn U23 Việt Nam sẽ tham dự trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

Liu Haofan phát biểu trong buổi họp báo (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề của U23 Việt Nam. Theo đó, anh cho rằng sự khác biệt không nằm hoàn toàn ở chiến thuật hay thể lực, mà bắt nguồn từ cách tiếp cận trận đấu của hai đội.

Liu Haofan cho biết: “U23 Việt Nam đã đánh giá thấp chúng tôi và xem Trung Quốc như một đối thủ yếu. Ngược lại, chúng tôi luôn coi mọi đối thủ đều rất mạnh và tiếp cận trận đấu với sự tôn trọng tối đa”.

Trước trận đấu, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với U23 Trung Quốc khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trải qua 4 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, đội bóng ở đất nước tỷ dân thi đấu thiếu thuyết phục khi chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận từ đầu giải.

Liu Haofan cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của U23 Trung Quốc: “Chúng tôi tập trung vào từng tình huống, từng pha bóng nhỏ trên sân. Không ai nghĩ đến đối thủ mạnh hay yếu. Các cầu thủ chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Nói về thành tích giữ sạch lưới trong cả 5 trận đấu ở giải U23 châu Á, trung vệ sinh năm 2003 chia sẻ thêm: “Giữ sạch lưới không phải công lao của riêng hàng thủ hay thủ môn Li Hao. Ngay cả tiền đạo cũng tham gia phòng ngự, đó là nỗ lực của cả tập thể”.

Liu Haofan cho rằng U23 Việt Nam đã không đánh giá đúng về sức mạnh của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Bước ngoặt ở trận đấu này chính là chấn thương của trung vệ Hiểu Minh. Sau thời điểm ấy, U23 Việt Nam đánh mất thế trận và liên tiếp bị ghi bàn trong hiệp 2. Liu Haofan bình luận về tình huống này: “Trong bóng đá, những khoảnh khắc như vậy có thể xuất hiện. Điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo để tận dụng hay không”.

Cuối cùng, Liu Haofan nói về đối thủ ở trận chung kết là U23 Nhật Bản: “Tinh thần và thái độ của đội bóng sẽ không thay đổi. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và chiến đấu từng phút trên sân. Đó là cách giúp đội bóng đi xa hơn”.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1. Còn trận chung kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản sẽ bắt đầu lúc 22h ngày 24/1.