AFC: "U23 Trung Quốc đẳng cấp vượt trội so với U23 Việt Nam"

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

"Trung Quốc vượt qua U23 Việt Nam bằng sức mạnh vượt trội", AFC giật tít nhấn mạnh chiến thắng của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 20/1 (giờ Việt Nam).

Cục diện trận đấu bán kết hoàn toàn đối lập với kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chứng kiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tỏ ra lép vế trước U23 Trung Quốc trong suốt trận đấu.

U23 Trung Quốc tạo ra thế trận áp đảo trước U23 Việt Nam trong suốt trận đấu (Ảnh: AFC).

Bất chấp việc giữ sạch lưới trong hiệp 1, nhưng U23 Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 2, với hai trong số đó diễn ra chỉ trong 4 phút (từ phút 48 đến phút 52). Phút 75, U23 Việt Nam còn phải chơi thiếu người khi hậu vệ Phạm Lý Đức phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi có pha đánh nguội với cầu thủ U23 Trung Quốc.

Phút bù giờ 90+7, U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 và chứng kiến U23 Trung Quốc giành vé vào chung kết giải U23 châu Á. Trận thua này buộc U23 Việt Nam phải đá trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc - đội cũng đã để thua U23 Nhật Bản ở trận bán kết còn lại.

"Trung Quốc đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 để đánh bại U23 Việt Nam 3-0 và giành vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026 vào tối 20/1.

Đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng khi Trung Quốc thống trị trận bán kết, thể hiện đẳng cấp cao hơn với những bàn thắng của Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong đưa họ vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử", AFC nhấn mạnh trong bài viết điểm tin chiến thắng của U23 Trung Quốc.

"Chúng tôi buồn vì không thể giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn cổ động viên, các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cổ động viên cũng cổ vũ hết mình đến phút cuối. U23 Việt Nam còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, cả đội tập trung hết sức mình ở trận đấu này", HLV Kim Sang Sik tuyên bố sau trận thua của đội nhà.