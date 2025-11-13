Cầu thủ U22 Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U22 Việt Nam

U22 Trung Quốc đã nhận thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà ở Thành Đô. Bàn thắng duy nhất của Minh Phúc ở phút 81, xuất phát từ một pha phá bóng lỗi của hậu vệ đội chủ nhà, đã một lần nữa gieo sầu cho bóng đá trẻ Trung Quốc.

Hậu vệ Hu Hetao của U22 Trung Quốc trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam (Ảnh: QQ).

Phát biểu sau thất bại, thay vì đội trưởng Liu Haofan, hậu vệ Hu Hetao đã lên tiếng chia sẻ với truyền thông: “Các cầu thủ vừa kết thúc giải Chinese Super League và còn nhiều trận đấu khác. Toàn đội chỉ mới tập hợp và chỉ tập luyện cùng nhau được 4-5 ngày.

Việc vắng mặt nhiều trụ cột cũng khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình. Tuy nhiên, tôi không muốn lấy những điều đó làm cái cớ để bao biện cho thất bại này.

U22 Việt Nam đã thay tới 7 người, trong khi băng ghế dự bị của chúng tôi chỉ có 7 cầu thủ. Thể lực giữa hai đội trong 20 phút cuối là hoàn toàn khác biệt”.

Chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho nền bóng đá Việt Nam đang dần trở thành một đối thủ đầy thách thức, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn Trung Quốc ám ảnh.

U22 Trung Quốc hứng chịu thất bại trước U22 Việt Nam (Ảnh: QQ).

Đây chính thức là trận thua đầu tiên của bóng đá trẻ Trung Quốc trước Việt Nam ở cấp độ dưới 23 tuổi, kể từ sau trận thua 0-2 gây chấn động vào năm 2019. Đáng chú ý, chiến thắng đầy kịch tính của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025 đã chấm dứt chuỗi 237 ngày bất bại liên tiếp của U22 Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc thậm chí nhận định: “Thua một trận đấu không phải là điều tồi tệ, điều tồi tệ là không học được từ thất bại. Bóng đá Trung Quốc không chỉ cần cải thiện kỹ thuật mà còn cần một cuộc cải cách toàn diện”.