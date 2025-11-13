HLV U22 Việt Nam tiết lộ bí quyết đánh bại U22 Trung Quốc

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc với tỉ số tối thiểu 1-0 ở trận mở màn giải giao hữu China Panda Cup 2025. Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam.

Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 1–0 không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật. Các cầu thủ chơi tập trung, gắn kết”.

HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu sau trận đấu (Ảnh: Panda Cup 2025).

Khi được phóng viên hỏi về sự hài lòng nhất trong trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh trả lời: “Đó là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing (gây áp lực) tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm. Đây là những yếu tố chúng tôi đã rèn luyện rất kỹ trong thời gian qua”.

U22 Việt Nam từng thua 1-2 và hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc ở 2 lần gặp nhau gần nhất, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra yếu tố dẫn đến chiến thắng cho “Những chiến binh sao vàng” ở lần đối đầu này, ông nói: “U22 Việt Nam có sự chủ động.

Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Còn hôm nay, U22 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận.

Bên cạnh đó, các cầu thủ thể hiện tinh thần kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. Tôi cũng phải nói rằng đội ngũ Ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn, và các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ đó trên sân”.

U22 Việt Nam thu được nhiều bài học bổ ích (Ảnh: Panda Cup 2025).

Trận thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc không chỉ giúp U22 Việt Nam tự tin đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, mà còn hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 với mục tiêu cao nhất.

“Chiến thắng này cho thấy U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước trưởng thành và gắn kết hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh chốt lại.

Sau lượt trận đầu tiên tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam với chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc tạm xếp thứ hai sau U22 Hàn Quốc.

Đội bóng trẻ xứ Kim chi vượt qua U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0, hơn thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh về chỉ số phụ. Ở trận đấu tiếp theo, U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11.