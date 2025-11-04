Cầu thủ nhập tịch Malaysia vỡ mộng sau phán quyết của FIFA

"Cầu thủ đang khoác áo CLB Velez Sarsfield, Imanol Machuca có lẽ là người buồn nhất trong số 7 cầu thủ nhập tịch nhận án phạt của FIFA", trang Empayar Bola của Malaysia nhấn mạnh sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA ra phán quyết cuối cùng hôm 3/11.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên mức phạt số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM và phạt 7 cầu thủ nhập tịch mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm theo án treo giò 12 tháng.

Imanol Machuca bị treo giò 12 tháng dù chỉ ra sân 17 phút cho đội tuyển Malaysia (Ảnh: NST).

Trước đó, một nhóm CĐV đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh cầu thủ Imanol Machuca kèm thông điệp “Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”, khi cho rằng tiền vệ đang khoác áo CLB của Argentina sẽ được minh oan và giảm nhẹ án phạt sau khi tham gia phiên điều trần với FIFA.

Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của FIFA vẫn giữ nguyên án phạt như đã đưa ra hồi cuối tháng 9, đồng nghĩa Imanol Machuca sẽ bị treo giò 12 tháng cũng như đứng trước nguy cơ bị CLB kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

"Cái kết quá đắng với Imanol Machuca khi anh ta chỉ ra sân thi đấu 17 phút cho đội tuyển Malaysia, nhưng sẽ bị treo giò một năm. Án phạt không chỉ đình chỉ sự nghiệp mà còn khiến hợp đồng của anh ấy với Velez Sarsfield được cho là kết thúc sớm", trang Empayar Bola nhấn mạnh.

Không chỉ với Imanol Machuca, nhiều cầu thủ nhập tịch phải nhận án phạt từ FIFA cũng nhận cái kết đắng. Theo đó, Rodrigo Holgado bị CLB America de Cali (Colombia) chấm dứt hợp đồng để tránh rủi ro pháp lý.

Hậu vệ Gabriel Felipe Arrocha (Palmero) bị Unionistas de Salamanca CF (Tây Ban Nha) treo giò ngay lập tức và phán quyết cuối cùng của FIFA đã khiến số phận của cầu thủ này dường như đã được định đoạt.

Hậu vệ Jon Irazabal cũng chung số phận khi CLB chủ quản Johor Darui Tazim dừng hợp đồng và gạch tên khỏi kế hoạch.

"Dám làm thì dám chịu. Những kẻ gian lận thì phải chịu sự trừng phạt. Tất cả cầu thủ này cần xem đây là bài học. Đây cũng là bài học răn đe cho những người khác", một CĐV Malaysia bình luận sau vụ việc.