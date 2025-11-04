Báo Malaysia lo ngại đội tuyển bị cấm dự Asian Cup 2027, World Cup 2030

Tối qua (3/11), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Theo đó, FIFA quyết định giữ nguyên án phạt ban đầu đối với FAM và nhóm cầu thủ này.

Đội tuyển Malaysia thi đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Tờ Majoriti của Malaysia tỏ ra bi quan trước án phạt của FIFA, cho rằng đội tuyển quốc gia Malaysia có thể sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng nề hơn sau quyết định cuối cùng từ FIFA:

“Đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm khả năng bị cấm tham dự các giải đấu lớn như Asian Cup 2027 và World Cup 2030. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc 7 cầu thủ bị phát hiện thi đấu bất hợp pháp cho đội tuyển quốc gia - một vụ việc có thể dẫn đến án phạt tương tự trường hợp của Timor Leste năm 2017”.

Năm 2017, đội tuyển Timor Leste từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu vì làm giả giấy tờ cầu thủ, khiến họ không thể tham dự Asian Cup 2023 và phải nộp phạt 20.000 USD.

Tuyển Malaysia hiện dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 với 4 trận toàn thắng. Trong đó các trận gặp Việt Nam và Nepal, đội bóng này bị phát hiện sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Theo quy định, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu này, thậm chí đối mặt nguy cơ bị loại khỏi giải và cấm thi đấu trong một thời gian.

Mặc dù FAM khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm thay đổi án phạt của FIFA, nhưng theo các chuyên gia, khả năng thành công của họ là rất thấp bởi FIFA đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh những hệ lụy thể thao, Majoriti cũng khẳng định FAM phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ bê bối này, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ “thái độ bất cẩn” của một số cá nhân trong nội bộ tổ chức. Tờ báo nhấn mạnh, vụ việc hoàn toàn có thể tránh được nếu công tác quản lý và xác minh hồ sơ cầu thủ được thực hiện nghiêm túc hơn.

“Để giải quyết tình hình, một cuộc cải tổ lớn trong nội bộ FAM, đặc biệt là ở cấp lãnh đạo, là điều bắt buộc. Những cá nhân không còn đủ năng lực cần phải từ chức ngay lập tức. Dù chưa thể tạo ra thay đổi tức thì, động thái này sẽ thể hiện cam kết của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia trong việc bảo vệ danh tiếng và phát triển môn thể thao này”, tờ Majoriti khẳng định.

Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi (Ảnh: Hmetro).

Hiện vị trí Chủ tịch FAM do ông Datuk Yusoff Mahadi tạm thời đảm nhiệm sau khi Datuk Joehari Mohd Ayub rời nhiệm sở. Theo Majoriti, vị trí này cần được trao cho một người am hiểu bóng đá trong nước và quốc tế, đồng thời dũng cảm, kiên định và sẵn sàng đổi mới - những phẩm chất mà FAM đã thiếu vắng trong thời gian dài.

“Những gương mặt mới trong FAM có thể mang đến các ý tưởng khác biệt, không còn bị ràng buộc bởi những yêu cầu cải tổ đã được nhắc đến suốt thời gian dài. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan chủ quản. Thực tế cho thấy, việc liên tục phớt lờ áp lực cải cách đã khiến danh tiếng và hình ảnh bóng đá Malaysia bị hoen ố sau vụ bê bối cầu thủ nhập tịch”, Majoriti nhận định.

Cựu thành viên Ủy ban FAM và phóng viên thể thao của tờ New Straits Times, Datuk Christopher Raj, cũng cho rằng FAM cần sớm tổ chức bầu cử để ổn định bộ máy lãnh đạo.

“FAM phải ngay lập tức bầu ra một Chủ tịch mới. Chúng ta không thể chờ đến năm sau, bởi hiện tại liên đoàn đang không có người lãnh đạo. Việc bầu cử nên được tiến hành ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12, thay vì chờ tới tháng 2 năm sau. Ai được bầu làm Chủ tịch không phải vấn đề quan trọng nhất; điều quan trọng là cuộc bầu cử phải diễn ra càng sớm càng tốt”, ông Christopher cho biết.

Ông cũng nhận định FAM đang trải qua một cuộc khủng hoảng không chỉ ở cấp tổ chức mà còn mang tính quốc gia, đòi hỏi hành động nhanh chóng và quyết liệt.

“Đây là một cuộc khủng hoảng quốc gia thực sự. FAM cần khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời khôi phục niềm tin từ các nhà tài trợ, đối tác và người hâm mộ”, ông nói thêm.